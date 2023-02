Fedez lancia «Wolf – Storie che contano», il nuovo podcast sull’educazione finanziaria – Il video

Nuova avventura imprenditoriale per Fedez. Il rapper milanese, dopo il successo del suo podcast Muschio Selvaggio, ha deciso di dedicarsi a un nuovo progetto: il podcast Wolf – Storie che contano, realizzato in collaborazione con la fintech HYPE e la società di consulenza Be Shaping The Future, e prodotto da Doom Entertainment, la società fondata dal rapper nel 2013 insieme a J-Ax. Fedez, a margine della presentazione del progetto, ha spiegato che il suo contributo sarà quello di portare la propria esperienza che gli ha permesso di diventare un «discreto imprenditore». Il rapper condurrà 18 puntate, durante le quali verranno discussi svariati temi legati al mondo della finanza, dei risparmi e degli investimenti, con “ospiti esperti” e “ospiti pop”. La prima puntata del nuovo podcast, disponibile su tutte le piattaforme di streaming, vede la partecipazione dell’imprenditore tech ed esperto in criptovalute Gianluigi Ballarani e dello youtuber Surry e sarà incentrata sul tema delle criptovalute. L’obiettivo di Wolf è quello di accompagnare gli utenti nel mondo della finanza personale, offrendo servizi finanziari, educativi, di intrattenimento, nonché vantaggi ed esperienze esclusive ai membri che si uniranno alla community. Wolf sarà un servizio in abbonamento, e per fruirne sarà necessario collegarlo a un conto smart HYPE. Al momento, sono aperte le pre-iscrizioni per fruire delle funzioni e dei contenuti di Wolf.

