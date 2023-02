Prove di pace tra Fedez e Ferragni? Beccati insieme dopo le voci sul gelo in casa – Le foto

Fedez e Chiara Ferragni seduti allo stesso tavolo di Casa Cipriani a Milano. L’ultima paparazzata della coppia più chiacchierata del web non immortala una delle decine di cene finora raccontate dal rapper e dalla influencer ma una delle pochissime immagini pubbliche in cui i due appaiono assieme dopo giorni di assenza l’uno dai social dell’altro. Dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, l’appello sulla marijuana a Giorgia Meloni e la foto strappata del viceministro Bignami al centro delle migliori polemiche di Sanremo 2023, l’accusa a Fedez era stata quella di aver rubato scena alla moglie, scelta come co-conduttrice dell’importante kermesse canora per ben due serate. Ad alimentare la crisi il video del dietro le quinte con una Chiara Ferragni furiosa con il marito e la strana esposizione della coppia sui social nei giorni successivi al Festival: Fedez quasi del tutto assente, l’imprenditrice digitale sempre attenta a condividere momenti della giornata, video e foto escludendo totalmente il marito dal racconto social. Anche nelle ultime ore di Milano Fashion Week l’influencer è apparsa a tutte le sfilate ed eventi senza Fedez, al contrario di quanto sempre successo durante uno degli eventi più attesi dai fan della coppia. Ma se le voci di un Fedez cacciato di casa per una settimana, di un rapper distrutto costretto a dormire sul divano dalla moglie infuriata, del gelo vissuto in casa Ferragnez nel post Sanremo hanno finora trovato breccia in rumors e negli indizi dati dalla stessa coppia, ora le due foto diffuse su Instagram da Alberto Dandolo e pubblicate su Dagospia sembrano raccontare un avvicinamento, dietro cui però lo stesso giornalista sospetta possa nascondersi una messa in scena. L’ipotesi che si fa avanti tra i più critici è che la coppia finora abbia simulato un gelo mai davvero esistito, una strategia comunicativa per creare ulteriore attesa per l’imminente uscita di The Ferragnez 2 su Prime Video. A questo proposito non è chiaro se anche da Cipriani Milano, luogo dove i due sono comparsi insieme, ci fossero le telecamere di Amazon a riprendere i momenti della cena e se quindi le riprese della docu-serie siano ancora in corso o meno.

