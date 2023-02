Chiara Ferragni non ha preso bene il bacio tra Fedez e Rosa Chemical? Il video del dietro le quinte

Chiara Ferragni sembra non aver preso bene il bacio appassionato tra il marito e Rosa Chemical. Durante il blocco pubblicitario successivo all’esibizione dell’artista in gara, Fedez è salito sul palco dell’Ariston raggiungendo i conduttori e la moglie, gesticolando come a discolparsi di quanto appena accaduto. A suggerire una certa tensione anche l’espressione di Chiara Ferragni che guarda il marito e pronuncia alcune parole, senza risparmiare gesti di impazienza. A quel punto il padrone di casa Amadeus invita i due a uscire dal palco e a continuare la conversazione dietro le quinte dell’Ariston.

