Perché tante TikToker americane si stanno lamentando di Poste Italiane

«Oh guarda, eccolo lì che fa finta di lavorare»: comincia così il video di una delle tante TikToker, per lo più americane, che hanno deciso di confessare sui social la loro frustrazione per i disservizi di Poste Italiane. La lamentela più tipica: quella delle mancate consegne. Shelby, americana che vive a Firenze, racconta: «Ogni volta che ordino qualcosa, non arriva mai, viene perso o sparisce nel nulla. Quando provo a contattare gentilmente l’assistenza clienti mi rispondono solo: non lo so». E aggiunge: «A tutti quelli che commenteranno “Se odi l’Italia così tanto, perché non te ne torni al tuo Paese?”: sapete cosa? Potrei farlo presto!». E ancora: «In un mondo perfetto non ordinerei nemmeno una consegna a casa mia perché so che non arriverebbe mai, ma in questo caso mi sto facendo spedire qualcosa». «Chi assume questi c***o di fattorini? E chi li forma professionalmente? Non è difficile chiamare», riferendosi al fatto che i postini non chiamino per avvisare che sono sotto l’abitazione dei destinatari. Chiara, un’italoamericana che vive a Roma si lamenta dell’attesa di 40 minuti, dell’impiegato che non la guarda né la saluta, delle domande insistenti sul contenuto del pacco quando si trattava solo di un braccialetto e dell’invito al suo invito matrimonio: «È un documento legale?» le ha chiesto insistentemente l’impiegato. Non soddisfatto della risposta, secondo l’utente di TikTok, avrebbe chiesto assistenza a un suo collega sulla stessa questione.

I (finti) tentativi di consegna

Un’altra utente americana, Juli, racconta in un reel di come abbia aspettato al balcone tutto il giorno il suo pacco, che doveva essere recapitato da Poste Italiane: non sarebbe però mai arrivato. Al suo posto, un messaggio che diceva che il corriere aveva tentato la consegna, ma non aveva trovato nessuno in casa. Sara, americana a Milano, lamenta di essere dovuta andare due volte nella stessa mattinata alle Poste, aspettando 45 minuti: una volta per completare le pratiche relative al suo permesso di soggiorno, l’altra per recuperare un pacco che aspettava «letteralmente da mesi». Aveva ricevuto solo quella mattina un messaggio che diceva che il suo pacco era in attesa da settimane di essere recuperato. «C’erano 5.000 persone e tutte che dicevano parolacce…poi c’era un uomo che ha letteralmente lanciato il suo pacco, urlando all’impiegata e lei gli ha risposto urlando». Poi c’è Liz Liang che in un video ironico dal titolo “Poste in Italia VS Poste in Cina” si domanda: «Qualcuno può spiegarmi perché si fa tutto in posta – da prendere la pensione a ritirare/spedire pacchi, da spedire/ritirare una lettera a pagare le bollette fino a prelevare i soldi – quando in Cina non lo fa più nessuno?». Ma anche la mancata assistenza a Penny quando si è recata in posta per il bollettino per ritirare il kit permesso di soggiorno: «Non ce l’abbiamo. È finito».

Gli italiani che litigano con Poste Italiane dall’estero

Ma ci sono anche italiani come Lucrezia, che ormai vivono all’estero, per esempio in Francia, e che continuano a litigare anche a distanza con le Poste. Lucrezia si sfoga, sempre su TikTok, in un video dal titolo: «Poste Italiane fate schifo»: l’attacco è al sito incomprensibile che costringe ad andare sempre fisicamente all’ufficio postale. «Una cosa che è semplicissima in Francia, è impossibile in Italia». «Per entrare all’Aci di Ravenna devo usare lo Spid ma è scaduto e si paga: in Francia FransConnect è gratuito. Pago lo Spid ma non funziona perché la mia tessera sanitaria è scaduta…il Consolato Italiano mi dice di andare su Fast.it…vado sul sito è c’è un pdf da scaricare…e il pdf manco esiste!». Anche la TikToker e content creator italo-americana, sempre più conosciuta sul web, WhosthisEVA, mette in guardia gli stranieri che dovessero provare per la prima volta le Poste Italiane, raccontando che le era stato dato un appuntamento alle 17:45 per una consulenza da un impiegato di nome Carlo. Dall’ufficio postale le avevano fatto sapere che le consulenze erano solo la mattina e che Carlo non lavorava più con loro da sei mesi.