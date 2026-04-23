Rita De Crescenzo querelata per diffamazione. L’accusa di un ristoratore: «Ci fece perdere clienti, disse che aveva digiunato»

Colpa di alcuni video pubblicati dalla tiktoker dopo un Cenone di Capodanno nel 2022. La legale dell'imprenditore di Castel di Sangro: «Video diffamatori»

Un ristoratore di Castel di Sangro ha denunciato per diffamazione la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, per alcuni video pubblicati dopo il cenone di Capodanno del 31 dicembre 2022. L’influencer, salita alla ribalta nazionale per il caso dell’overtourism a Roccaraso, avrebbe pubblicato tre video sul suo profilo social. Immagini in cui De Crescenzo avrebbe detto cose non vere su quanto accaduto quella sera. Una lesione d’immagine, secondo la spiegazione fornita all’Ansa dall’avvocata Gaetana Di Ianni, difensore di Alessandro Coscia, titolare del locale “Antica Neviera”, oggi chiuso.

L’invito a non mangiare nel ristorante e la clientela in calo

«Il processo sta andando avanti per come ce lo proponevamo», afferma Di Ianni. Oggi c’è stata in tribunale la deposizione del querelante. «La signora De Crescenzo aveva affermato di essere stata invitata come ospite – ricorda l’avvocata Di Ianni – circostanza mai avvenuta; di non aver mangiato bene e di aver digiunato; ed esortava i follower a non andare. Ci fu un decremento dell’affluenza al ristorante immediatamente dopo la pubblicazione dei video, per tutta la stagione. Successivamente, dopo due anni, il titolare ha deciso, per motivi personali, di chiudere». La prossima udienza è attesa per il 13 ottobre.