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Giorgia Meloni litiga con il suo staff, il fuorionda durante l’intervista a Pulp: «Filippo, famme finì» – Il video

19 Marzo 2026 - 15:54 Alba Romano
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Un membro dello staff è intervenuto per spostare il microfono. Lo sfogo della premier: «Mi hai fatto perdere il ragionamento»

È una Giorgia Meloni spazientita e un po’ scocciata quella ripresa in un fuorionda dell’intervista rilasciata a Fedez e Mr Marra a Pulp Podcast. A una decina di minuti circa dall’inizio della puntata, la premier sta parlando di spese militari e autonomia strategica dell’Europa, ma si vede che il suo sguardo continua a cercare qualcuno che sta dietro le telecamere.

Lo sfogo contro lo staff

A un certo punto, la distrazione diventa troppo forte per proseguire e la premier interrompe il suo discorso: «C’è un problema». A quel punto, entra nell’inquadratura un membro dello staff della presidente del Consiglio, che non è soddisfatto della posizione del microfono e lo sposta. «Vabbè, Filì, famme finì… Santa Madonna, mi hai fatto perdere il ragionamento», dice la premier lasciando sentire tutto il suo accento romano. Dopo pochi secondi, il microfono viene sistemato e l’intervista può riprendere.

La spiegazione di Fedez e Marra sui tagli

La clip dello sfogo della premier è stata pubblicata in coda all’intervista sul canale YouTube di Pulp Podcast. A precederla, c’è anche una spiegazione di Fedez e Marra su come sono stati gestiti i tagli: «Nella puntata non ci sono stati tagli di merito. Siamo pronti a fornire il girato integrale ad autorità che volessero verificare ciò. Tutti i tagli sono tecnici, per i cambio scheda delle camere o per interruzioni esterne», spiegano i due conduttori del podcast.

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