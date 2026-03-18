Fedez contro Giovanni Floris: «Non ha voluto Marra a DiMartedì»

Lo sfogo: volevano alcuni stralci di puntate, abbiamo chiesto la presenza di Marra in studio e hanno cambiato idea

Con una storia pubblicata su Instagram Fedez va all’attacco di Giovanni Floris e DiMartedì. La trasmissione di La7, secondo quanto ha raccontato il cantante, ha chiesto degli spezzoni del suo podcast per trasmetterli in diretta. Ma quando i due conduttori hanno chiesto in cambio la presenza di Davide Marra in studio, hanno deciso di prendere i virgolettati senza trasmettere i filmati. La polemica arriva dopo l’annuncio della presenza di Giorgia Meloni in una puntata sul referendum.

Lo sfogo di Fedez: «Siamo stati contattati verso le 8 dalla redazione di Giovanni Floris di DiMartedì. Ci viene richiesto l’utilizzo di alcuni stralci di nostre puntate: Tajani, Vannacci e Gasparri. A quel punto chiediamo il motivo. Intuiamo dalla conversazione che si vuole in qualche modo mettere degli stralci di puntate – quelli in cui cazzeggiamo e gigioneggiamo – per sminuire i contenuti del nostro podcast. E quindi diciamo: “Siamo assolutamente disponibili a darvi queste clip a patto che Davide Marra possa presenziare per difendere l’onorabilità del podcast”. Cosa fanno? Non invitano Marra e al posto delle clip mettono tre virgolettati passando sopra a centinaia di puntate in cui abbiamo parlato di tante cose e tematiche sensibili e lo abbiamo fatto in maniera deontologicamente professionale. Complimenti alla vostra di deontologia invece».