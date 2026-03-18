Dl carburanti: ecco come sarà il taglio delle accise, con controllo speciale contro la speculazione dei prezzi

Le misure al vaglio di Palazzo Chigi. Credito d'imposta al 28 per cento per gli autotrasportatori e buoni ulteriori per i possessori della Social card

Il governo Meloni sta valutando il taglio delle accise contro il caro-benzina. E lo farà, secondo anticipazioni fornite da Ansa, con uno speciale regime di controllo dei «fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti» che coinvolge Mr Prezzi, la Gdf, l’Antitrust. In caso di violazioni scatteranno le sanzioni e infine, se necessario, anche la magistratura «per verificare la sussistenza del reato di ‘manovre speculative‘». La misura è indicata in un articolo del decreto ora al vaglio di Palazzo Chigi. Sul tavolo, inoltre, per il momento, ci sarebbero risorse sotto il miliardo. Si tratterebbe di un primo pacchetto di misure a tempo – si ragiona su un orizzonte di qualche settimana – ma «siamo pronti a proseguire», se la guerra in Iran dovesse continuare.

Meloni incontra i ministri, Salvini le compagnie petrolifere: il fronte del governo contro il caro-benzina

Stamane la premier Giorgia Meloni ha avuto un serie di riunioni con i ministri maggiormente coinvolti sul dossier e sulla vicenda degli Ets, alla luce del conflitto in corso in Medio Oriente da quasi venti giorni. Ha incontrato prima il titolare dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e poi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Proprio con il titolare del Mef sarebbe stato affrontato il nodo del caro carburanti, con un focus sulle misure per contrastare le possibili speculazioni. Il vice premier Matteo Salvini ha invece incontrato le principali aziende petrolifere a Milano, auspicando di far scendere «sotto l’1,90, non solo sotto i 2 euro» il prezzo alla pompa.

Credito d’imposta al 28 per cento per gli autotrasportatori

All’interno del decreto è previsto anche un credito di imposta al 28% per gli autotrasportatori per l’acquisto del gasolio. «l fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel trimestre dell’anno 2026 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto», si legge nel testo.

I buoni benzina sulla social card

Per i nuclei più svantaggiati inoltre, ai beneficiari della social card, viene riconosciuto un ulteriore contributo, con un incremento di dotazione. Gli oneri derivanti dall’attuazione della misura sono pari a 130 milioni di euro per l’anno 2026, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, e a 500 milioni di euro per l’anno 2027 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.