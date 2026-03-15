Pasqua, torna il caro-voli: biglietti oltre i 400 euro per tornare al Sud e stangata anche sui treni. Ecco quali sono i costi

Rientrare a casa per le festività continua a rappresentare una spesa significativa per molte famiglie. A fotografare la situazione è il monitoraggio diffuso da Assoutenti

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, torna puntuale il caro-voli. Secondo un monitoraggio diffuso da Assoutenti, i prezzi dei biglietti aerei per la settimana di Pasqua risultano già molto elevati, con tariffe che su alcune tratte nazionali superano i 400 euro andata e ritorno, se acquistate in questi giorni. L’associazione ha analizzato le principali rotte da nord a sud, prendendo come riferimento le partenze di venerdì 3 aprile e i rientri di martedì 7 aprile. In diversi casi la spesa minima parte da cifre superiori ai 300 euro. Tra gli esempi segnalati, il collegamento Genova-Catania raggiunge i 418 euro, mentre per la tratta Milano-Crotone si arriva a 343 euro. Da Roma a Reggio Calabria il costo minimo indicato è di 324 euro, che scendono a 308 euro partendo da Milano.

Il costo elevato dei voli

Superano i 320 euro anche i voli verso Catania con partenza da Torino, Firenze e Ancona. Tra le altre tratte con prezzi elevati figurano Napoli-Olbia (310 euro), Verona-Catania (297 euro), Milano-Brindisi (296 euro), Milano-Catania (290 euro), Verona-Palermo (282 euro) e Bologna-Reggio Calabria (281 euro). Le cifre rilevate non includono eventuali servizi aggiuntivi, come il bagaglio o la scelta del posto.

La situazione dei treni

Secondo Assoutenti, la situazione non è migliore sul fronte ferroviario. Per un viaggio in alta velocità in sola andata il 3 aprile, acquistando oggi il biglietto, si registrano tariffe che partono da 185 euro con Italo sulla tratta Torino-Reggio Calabria e da 175 euro da Milano. Con Trenitalia, i prezzi segnalati includono 120 euro da Milano a Lecce, 116 euro da Torino a Bari, 96 euro da Venezia a Lecce e 92 euro da Genova a Salerno.

Pesa anche la crisi in Iran

L’associazione avverte inoltre che le tariffe probabilmente aumenteranno ancora nei prossimi giorni, con l’avvicinarsi delle festività e l’incremento della domanda. A pesare, però, sono anche i rincari dei carburanti e le recenti perdite delle compagnie aeree legate alla chiusura di alcuni spazi aerei, fattori che rischiano di tradursi in ulteriori aumenti dei prezzi per i consumatori.