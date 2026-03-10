Schlein contro Meloni: «Oscilla per non indispettire Trump, cosa farà per le famiglie?»

La segretaria Dem: cosa si fa sull'inflazione?

Elly Schlein dice che se Giorgia Meloni «ha trovato 13 minuti per portare acqua al mulino del sì, può trovare altri 13 minuti per intervenire sulle accise come le abbiamo suggerito noi, o per spiegare cosa significa che “non condanna né condivide” la guerra illegale di Trump e Netanyahu?». Il riferimento è al filmato di ieri sul referendum. Secondo la segretaria Dem la priorità degli italiani è la riduzione delle accise: «Ma dovrebbe anche dirci cosa intende fare contro una prevedibile impennata dell’inflazione, che già negli ultimi quattro anni si è mangiato il potere d’acquisto dei cittadini, con il carrello della spesa aumentato del 25% e i salari ridotti nello stesso periodo del 10», dice in un’intervista a Repubblica.

Schlein contro Meloni

Schlein fa anche notare che Meloni «come al solito si barcamena per non indispettire il presidente Usa. Prende atto che c’è una guerra in corso, come se si fosse scatenata da sola, ma questo vuol dire non avere una linea in politica estera. Perché lei non è una commentatrice, è la premier di un Paese del G7: si limita a dire che sta saltando il diritto internazionale, mentre avrebbe il dovere di difenderlo». Poi spiega: «Chiariamoci: nessuno ha nostalgia di un dittatore sanguinario come Khamenei, ma la transizione democratica spetta al popolo iraniano. Il Pd è stato fra i primi a schierarsi a fianco del movimento Donne vita e Libertà, a scendere in piazza già nel ‘22, e non ho visto nessuno della destra. Dopodiché il punto è un altro».

Il diritto internazionale

Ovvero: «Se salta il diritto internazionale vale solo la legge del più forte. Devono fermarsi. In questi primi nove giorni le borse hanno perso oltre mille miliardi, gas e greggio hanno raggiunto quotazioni record, ma non è stato posto alcun argine. Sabato io ho proposto di utilizzare le accise mobili, che il governo aveva riadattato nel 2023 ma non aveva attuato: adesso è il momento. Quando c’è un rincaro stellare della benzina cresce anche il gettito Iva nelle casse dello Stato: bisogna restituirlo subito ai cittadini e alle imprese. Ho apprezzato l’apertura di Meloni, però siamo a martedì e ancora non abbiamo visto niente».

La collaborazione con la maggioranza

Infine, sulla collaborazione con la maggioranza: «Noi siamo sempre disponibili a fare la nostra parte per il Paese. Se ci spiegherà cosa intendeva Trump quando ha detto che il governo italiano vuole aiutare gli Usa in questa guerra. Se chiarirà che quanto affermato da Crosetto sulla violazione del diritto internazionale non è una posizione personale del ministro ma quella dell’intero governo, noi la ascolteremo e ribadiremo la nostra : cessare il fuoco e tornare alla via negoziale. Il Paese merita risposte». Vede spiragli? «Finora Meloni ha millantato una relazione privilegiata con la Casa Bianca che evidentemente non esiste: non l’hanno neppure avvertita, tant’è che Crosetto era a Dubai mentre iniziavano i bombardamenti. Ecco, noi non vogliamo che all’Italia succeda quel che è accaduto al titolare della Difesa: che si ritrovi in guerra senza neanche accorgersene».