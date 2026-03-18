Iran, bombe a grappolo sul Tel Aviv: «È la vendetta per Larijani». Due civili morti – La diretta
Nel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per vendicare la morte di Soleimani e Larijani. Le esplosioni hanno ucciso due civili di 70 anni. Intanto, dopo le dimissioni del capo dell’antiterrorismo Kent, Rich Baris, di Big Data Polls, sondaggista del movimento Maga, ha avvertito che la base del presidente Donald Trump si sta restringendo e che questo avrà conseguenze disastrose per i Repubblicani nelle elezioni di metà mandato per il Congresso, in programma a novembre.
Si prevede in gran parte che i repubblicani perderanno il controllo della Camera, e alcuni sondaggi hanno mostrato che anche il Senato potrebbe diventare contendibile. Il sondaggista pro-Trump, ha indicato tra i problemi il costo della vita. «Alla maggior parte della gente interessa solo sapere quanti soldi hanno nel portafogli», ha aggiunto. Baris ritiene che i Repubblicani abbiano solo il 18% di probabilità di ribaltare la situazione a novembre. Nel frattempo Mojtaba Khamenei continua a non dare segnali di vita.
Esplosioni a Doha
Esplosioni sono state udite a Doha, capitale del Qatar. Lo riferisce l’agenzia AFP citando la testimonianza di un suo inviato sul posto. Il ministero della difesa del Qatar ha dichiarato di aver intercettato un attacco missilistico. «Le forze armate hanno intercettato un attacco missilistico che ha preso di mira lo Stato del Qatar», ha dichiarato il ministero della difesa in un comunicato, rilasciato poco dopo che un giornalista delle AFP a Doha ha sentito diverse esplosioni.
Israele: attacco a Hezbollah
Le IDF hanno lanciato un’ondata di attacchi contro le infrastrutture dell’organizzazione terroristica Hezbollah nel sud del Libano. Lo annunciano su X le Forze di difesa israeliane. Dopo l’evacuazione dei residenti della città di Tiro, nel sud del Libano, e in risposta al lancio di razzi nel territorio israeliano, spiegano, sono iniziati gli attacchi.
Bombe a grappolo su Tel Aviv: «È la vendetta per Larijani»
L’Iran ha affermato che il pesante bombardamento nel centro di Israele, in particolare su Tel Aviv, è stato effettuato in vendetta per l’assassinio di Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. È il messaggio trasmesso dalla Tv di Stato iraniana, secondo quanto riferito da Reuters, dove è stato annunciato che «bombe a grappolo sono state sparate contro Tel Aviv». Il capo dell’esercito iraniano, il generale Amir Hatami, ha dichiarato che la morte del capo della sicurezza della Repubblica Islamica, Ali Larijani, sarà stata vendicata. «Il sangue puro di (Ali Larijani) e degli altri amati martiri sarà vendicato», ha dichiarato il generale Hatami in una dichiarazione pubblicata dall’agenzia Tasnim, dopo la morte del capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, ucciso insieme ad altri in un attacco a Teheran. Da parte loro, i Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato in un comunicato che gli attacchi che hanno preso di mira Tel Aviv mercoledì notte, che hanno ucciso almeno due persone, sono stati lanciati «per vendicare il sangue» di Ali Larijani e di altri funzionari uccisi martedì durante gli attacchi contro l’Iran.
Iran, nuovi attacchi con drone su Arabia Saudita e Kuwait. Colpita di nuovo l'ambasciata a Baghdad
Razzi e droni hanno colpito i territori dell’Arabia Saudita e del Kuwait in serata, secondo quanto riferito dalle autorità dei due paesi del Golfo, nel diciannovesimo giorno della guerra in Medio Oriente. In Arabia Saudita, un portavoce del Ministero della Difesa ha scritto su X che l’esercito aveva distrutto sei droni nell’est del paese. «Le difese aeree del Kuwait intercettano attacchi di razzi e droni ostili», ha dichiarato invece l’esercito dell’emirato su X. Intanto un attacco con drone ha colpito l’ambasciata USA a Baghdad nelle prime ore della notte. Lo ha riferito fonte della sicurezza all’AFP, e un cronista dell’agenzia ha riferito di aver sentito un’esplosione. «Un drone ha colpito direttamente l’ambasciata», ha riferito un funzionario della sicurezza, senza specificare se ci siano stati danni. Un secondo funzionario ha detto che il drone è caduto «vicino alla recinzione di sicurezza dell’ambasciata». Solo ieri un altro attacco con droni e razzi aveva colpito l’ambasciata statunitense nella capitale irachena.
Due morti a Tel Aviv per un missile iraniano
Due cittadini israeliani sono morti in seguito all’impatto di un missile balistico iraniano nel quartiere di Ramat Gan, alla periferia di Tel Aviv. Lo riferisce il servizio di ambulanze Magen David Adom citato da the Times of Israel. I media ebraici identificano le due vittime come una coppia di settantenni e riferiscono che si trovavano nella tromba delle scale del loro condominio al momento dell’impatto, indicando che si stavano dirigendo verso il rifugio antiaereo dell’edificio. Le vittime, riferiscono i media israeliani, erano una coppia di circa 70 anni, e si trovavano nella scala del loro palazzo quando è stato colpito da una bomba a grappolo, mentre tentavano di raggiungere il rifugio antiaereo dell’edificio. I sanitari riferiscono anche che i paramedici stanno trasportando un venticinquenne che ha ricevuto una lieve ferita da scheggia alla mano, all’ospedale Ichilov di Tel Aviv.