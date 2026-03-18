Iran, bombe a grappolo sul Tel Aviv: «È la vendetta per Larijani». Due civili morti – La diretta

Esplosioni anche a Doha. L'esercito di Israele attacca il Libano. I sondaggi: Trump in difficoltà per la guerra, i Dem possono vincere le MidTerm

Nel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per vendicare la morte di Soleimani e Larijani. Le esplosioni hanno ucciso due civili di 70 anni. Intanto, dopo le dimissioni del capo dell’antiterrorismo Kent, Rich Baris, di Big Data Polls, sondaggista del movimento Maga, ha avvertito che la base del presidente Donald Trump si sta restringendo e che questo avrà conseguenze disastrose per i Repubblicani nelle elezioni di metà mandato per il Congresso, in programma a novembre.

Si prevede in gran parte che i repubblicani perderanno il controllo della Camera, e alcuni sondaggi hanno mostrato che anche il Senato potrebbe diventare contendibile. Il sondaggista pro-Trump, ha indicato tra i problemi il costo della vita. «Alla maggior parte della gente interessa solo sapere quanti soldi hanno nel portafogli», ha aggiunto. Baris ritiene che i Repubblicani abbiano solo il 18% di probabilità di ribaltare la situazione a novembre. Nel frattempo Mojtaba Khamenei continua a non dare segnali di vita.