Droni contro l’ambasciata Usa a Baghdad. Missili su Israele, che bombarda Beirut – La diretta
Nel diciottesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Beirut è stata bombardata dagli aerei di Tel Aviv, mentre una serie di droni ha colpito l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iran ha lanciato una serie di attacchi contro Israele. Intanto l’Australia fa sapere che non manderà una nave da guerra nel Medio Oriente, mentre il presidente Usa Donald Trump chiede ai paesi vicini di unirsi in una coalizione navale per assicurare passaggio sicuro alle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, dove passa il 20% di tutto il commercio di petrolio mondiale. «L’Australia non ha ricevuto richieste dagli Stati Uniti di mandare una nave da guerra nello stretto di Hormuz, e non la manderebbe anche se venisse chiesto», ha detto la ministra dei trasporti Catherine King alla radio ABC.
Aerei israeliani bombardano Beirut
Tre quartieri di Beirut sono stati bombardati, secondo quanto riportano i media libanesi, poco dopo che Israele ha annunciato attacchi contro Hezbollah, nella capitale libanese, e su Teheran. Aerei israeliani hanno bombardato i quartieri di Kafaat e Haret Hreik, nella periferia meridionale della capitale, e un raid ha colpito un appartamento ai piani superiori di un edificio residenziale a Doha Aramoun, nella stessa zona. «Una serie di raid e bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira le città meridionali all’alba», ha riportato l’Agenzia Nazionale di Stampa libanese.
Attacco con droni all'ambasciata Usa a Baghdad
Un nuovo attacco con droni e missili ha preso di mira, nella notte, l’ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq, secondo quanto riferito da un funzionario della sicurezza. Un giornalista dell’AFP ha visto del fumo nero sollevarsi dopo un’esplosione nel complesso dell’ambasciata riferendo che la difesa aerea ha intercettato un altro drone. Il funzionario della sicurezza ha dichiarato che «tre droni e quattro missili hanno attaccato la sede dell’ambasciata, e almeno un drone si è schiantato al suo interno». Poche ore prima, la difesa aerea aveva sventato un attacco missilistico contro l’ambasciata Usa.ù
Iran: missili su Israele
L’Iran ha lanciato un attacco missilistico balistico facendo scattare le sirene nel nord d’Israele. Gli allarmi per l’arrivo di missili dall’Iran stanno suonando a Tel Aviv e nel centro di Israele. L’Idf ha rilevato l’attacco e ha azionato i sistemi d’intercettazione. Secondo quanto riferito dal Times of Israel, a seguito dell’attacco non sono stati segnalati feriti, e l’Idf ha autorizzato i residenti a lasciare i rifugi. Intanto l’Autorità generale per l’aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato la chiusura temporanea e totale dello spazio aereo del Paese, come “misura precauzionale eccezionale”, a seguito della rapida evoluzione della situazione di sicurezza regionale, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale, come riferito da The Times of Israel. Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti aveva precedentemente dichiarato di aver agito in risposta alle minacce missilistiche e dei droni provenienti dall’Iran.