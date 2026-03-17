Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Live
ESTERIBaghdadBeirutBombardamentiCrisi Usa - IranDroniIranIraqIsraeleLibanoMedio OrienteMissiliUSA

Droni contro l’ambasciata Usa a Baghdad. Missili su Israele, che bombarda Beirut – La diretta

17 Marzo 2026 - 04:47 Alba Romano
embed
iran usa israele guerra attacco ambasciata usa baghdad
iran usa israele guerra attacco ambasciata usa baghdad
I presidente Usa Trump chiede ai paesi vicini di unirsi in una coalizione navale per assicurare passaggio sicuro alle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz. L'Australia dice no

Nel diciottesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Beirut è stata bombardata dagli aerei di Tel Aviv, mentre una serie di droni ha colpito l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iran ha lanciato una serie di attacchi contro Israele. Intanto l’Australia fa sapere che non manderà una nave da guerra nel Medio Oriente, mentre il presidente Usa Donald Trump chiede ai paesi vicini di unirsi in una coalizione navale per assicurare passaggio sicuro alle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, dove passa il 20% di tutto il commercio di petrolio mondiale. «L’Australia non ha ricevuto richieste dagli Stati Uniti di mandare una nave da guerra nello stretto di Hormuz, e non la manderebbe anche se venisse chiesto», ha detto la ministra dei trasporti Catherine King alla radio ABC.

17 Marzo 2026 - 04:00

Aerei israeliani bombardano Beirut

Tre quartieri di Beirut sono stati bombardati, secondo quanto riportano i media libanesi, poco dopo che Israele ha annunciato attacchi contro Hezbollah, nella capitale libanese, e su Teheran. Aerei israeliani hanno bombardato i quartieri di Kafaat e Haret Hreik, nella periferia meridionale della capitale, e un raid ha colpito un appartamento ai piani superiori di un edificio residenziale a Doha Aramoun, nella stessa zona. «Una serie di raid e bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira le città meridionali all’alba», ha riportato l’Agenzia Nazionale di Stampa libanese.

17 Marzo 2026 - 03:00

Attacco con droni all'ambasciata Usa a Baghdad

Un nuovo attacco con droni e missili ha preso di mira, nella notte, l’ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq, secondo quanto riferito da un funzionario della sicurezza. Un giornalista dell’AFP ha visto del fumo nero sollevarsi dopo un’esplosione nel complesso dell’ambasciata riferendo che la difesa aerea ha intercettato un altro drone. Il funzionario della sicurezza ha dichiarato che «tre droni e quattro missili hanno attaccato la sede dell’ambasciata, e almeno un drone si è schiantato al suo interno». Poche ore prima, la difesa aerea aveva sventato un attacco missilistico contro l’ambasciata Usa.ù

17 Marzo 2026 - 01:00

Iran: missili su Israele

L’Iran ha lanciato un attacco missilistico balistico facendo scattare le sirene nel nord d’Israele. Gli allarmi per l’arrivo di missili dall’Iran stanno suonando a Tel Aviv e nel centro di Israele. L’Idf ha rilevato l’attacco e ha azionato i sistemi d’intercettazione. Secondo quanto riferito dal Times of Israel, a seguito dell’attacco non sono stati segnalati feriti, e l’Idf ha autorizzato i residenti a lasciare i rifugi. Intanto l’Autorità generale per l’aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato la chiusura temporanea e totale dello spazio aereo del Paese, come “misura precauzionale eccezionale”, a seguito della rapida evoluzione della situazione di sicurezza regionale, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale, come riferito da The Times of Israel. Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti aveva precedentemente dichiarato di aver agito in risposta alle minacce missilistiche e dei droni provenienti dall’Iran.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Iran incendia il Golfo, in fiamme un campo petrolifero negli Emirati. «E se gli Usa mandano le truppe sarà un Vietnam» – La diretta

2.

Il grosso guaio della Polonia con i 44 miliardi di euro dell’Unione Europea

3.

Trump svela la malattia grave di un deputato: «Morirà entro giugno». L’imbarazzo di Mike Johnson: «Non si doveva sapere…» – Il video

4.

L’assurda storia dell’agente dei servizi segreti russi scoperto perché usava Google Traduttore per comunicare con i sicari

5.

L’Iran replica a Trump: «Nessuna ragione per negoziare con lui». L’avvertimento a Cina e Ue: «Niente navi a Hormuz o ci sarà un’escalation» – La diretta

leggi anche
iran-notizie-15-marzo
ESTERI

L’Iran replica a Trump: «Nessuna ragione per negoziare con lui». L’avvertimento a Cina e Ue: «Niente navi a Hormuz o ci sarà un’escalation» – La diretta

Di Ugo Milano
taghi-rahmani-iran
ESTERI

Iran, l’intellettuale Taghi Rahmani a Open: «Trump e Netanyahu hanno distrutto 25 anni di lotta civile. Così il regime non crollerà» – L’intervista

Di Alessandra Mancini
lorenzo guerini
POLITICA

Guerini accusa Meloni di isolare l’Italia: «Basta inseguire Trump, l’attendismo non è più sostenibile. L’Italia scelga l’Europa»

Di Cecilia Dardana