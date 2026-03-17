Droni contro l’ambasciata Usa a Baghdad. Missili su Israele, che bombarda Beirut – La diretta

I presidente Usa Trump chiede ai paesi vicini di unirsi in una coalizione navale per assicurare passaggio sicuro alle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz. L'Australia dice no

Nel diciottesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Beirut è stata bombardata dagli aerei di Tel Aviv, mentre una serie di droni ha colpito l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iran ha lanciato una serie di attacchi contro Israele. Intanto l’Australia fa sapere che non manderà una nave da guerra nel Medio Oriente, mentre il presidente Usa Donald Trump chiede ai paesi vicini di unirsi in una coalizione navale per assicurare passaggio sicuro alle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, dove passa il 20% di tutto il commercio di petrolio mondiale. «L’Australia non ha ricevuto richieste dagli Stati Uniti di mandare una nave da guerra nello stretto di Hormuz, e non la manderebbe anche se venisse chiesto», ha detto la ministra dei trasporti Catherine King alla radio ABC.