Iran, i Pasdaran giurano vendetta: «Braccheremo e uccideremo Netanyahu». Trump frena sulla tregua e chiama gli alleati a Hormuz – La diretta

Trump mette in dubbio che la nuova Guida Suprema sia viva: «Nessuno è riuscito a mostrarlo». Teheran smentisce, parlando solo di ferite lievi, ma il leader non appare in video dal 28 febbraio. Gli aggiornamenti di domenica 15 marzo

Nel sedicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, si fanno i conti con l’attacco statunitense sull’isola di Kharg, cioè l’hub più importante del petrolio di Teheran. Il Pentagono rivendica la distruzione di 90 obiettivi militari ma la tensione si sposta ora sullo Stretto di Hormuz, dove Donald Trump sollecita una coalizione internazionale che vede però la Francia sfilarsi apertamente. Mentre il regime iraniano minaccia ritorsioni dirette contro i porti degli Emirati e i terminal petroliferi dell’area, il fronte nord si infiamma con Israele ormai pronto all’invasione del Libano per neutralizzare Hezbollah. Il presidente Usa non è pronto a un accordo, nonostante la disponibilità di Teheran: «I termini non sono ancora abbastanza buoni. Mojtaba Khamenei? Non so neanche se sia vivo».