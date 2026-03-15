Drone contro base italiana in Kuwait: distrutto un velivolo. Il capo di Stato Maggiore Portolano: «Era indispensabile per le nostre operazioni»

Al momento dell’attacco tutto il personale era in condizioni di sicurezza e non si registrano feriti

Un attacco con un drone ha colpito questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari statunitensi e italiani. L’ordigno ha centrato un capannone all’interno della struttura, dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, che è stato distrutto. Secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore della Difesa, al momento dell’attacco tutto il personale era in condizioni di sicurezza e non si registrano feriti.

Portolano: «Era indispensabile»

Il velivolo colpito rappresentava un assetto ritenuto «indispensabile» per le attività operative e, come spiegato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, era rimasto schierato nella base «per garantire la continuità delle operazioni». In un messaggio pubblicato su X, Portolano ha precisato che il dispositivo italiano della Task Force Air era stato «preventivamente alleggerito» nei giorni scorsi, in relazione all’evoluzione del quadro di sicurezza nell’area. Il personale rimasto nella base, ha aggiunto, è impegnato nello svolgimento delle attività essenziali della missione. Le autorità militari stanno ora monitorando la situazione, mentre proseguono le valutazioni sull’accaduto e sulle misure di sicurezza adottate nell’area. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato prontamente informato dell’accaduto ed è in costante aggiornamento con Portolano sulla situazione di tutti i contingenti italiani all’estero.

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