Iran, colpita l’ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran completamente sconfitta» – La diretta
Nel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg. Si tratta dell’hub più importante del petrolio di Teheran e il presidente ha fatto sapere di aver risparmiato le infrastrutture del greggio, ma potrebbe cambiare idea se i Pasdaran continueranno a bloccare lo stretto di Hormuz. Intanto un drone colpisce l’ambasciata americana a Baghdad in Iraq e si odono ulteriori esplosioni a Doha. Trump ha detto che l’Iran è stato sconfitto e vuole un accordo.
In copertina: EPA/ATEF SAFADI
Trump: l'Iran è sconfitto e vuole un accordo
«L’Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo – ma non un accordo che io accetterò». Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che «i media delle fake news odiano riportare i successi che l’esercito statunitense ha ottenuto contro l’Iran». Le dichiarazioni arrivano dopo gli attacchi all’isola di Kharg, che, secondo Washington, avrebbe distrutto tutti gli obiettivi militari presenti ma non le infrastrutture petrolifere.
Esplosioni a Baghdad: «Colpita l'ambasciata Usa»
Un attacco di droni ha preso di mira l’ambasciata statunitense a Baghdad all’alba di sabato, ha detto un alto funzionario della sicurezza irachena. Un giornalista dell’Afp ha visto del fumo nero levarsi sopra il complesso diplomatico nel cuore della capitale. «Un drone ha colpito l’ambasciata», ha detto il funzionario della sicurezza all’AFP. Un secondo funzionario della sicurezza ha confermato l’attacco all’ambasciata. L’attacco segue una serie di attacchi contro un influente gruppo armato filo-iraniano prima dell’alba di sabato, che hanno causato due morti nella capitale irachena, secondo fonti della sicurezza.
Esplosioni a Doha
Esplosioni sono state udite a Doha, secondo quanto riferiscono i giornalisti di Afp, secondo i quali sono stati intercettati due missili nel cielo della capitale dello Stato del golfo. Il ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato, dal canto suo, che le sue forze armate hanno «intercettato un attacco missilistico». Nel quartiere centrale di Musheireb, alcuni residenti hanno ricevuto avvisi telefonici che li invitavano come misura precauzionale a «evacuare immediatamente l’area… verso il luogo più sicuro più vicino».
Trump: la guerra durerà quanto necessario
«La guerra durerà quanto necessario». Lo afferma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran ha annunciato il bombardamento dell’isola di Kharg. Trump ha anche assicurato che la Marina statunitense inizierà «molto presto» a scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz, il passaggio strategico attraverso il quale transita il 20% della produzione mondiale di idrocarburi e che al momento è bloccato dall’Iran.
Alla domanda su quando la Marina avrebbe iniziato a proteggere le petroliere in questo braccio di mare, il presidente americano ha risposto «presto, molto presto». Il presidente ha anche sostenuto che gli Usa hanno « sotto controllo. Per me significa semplicemente che siamo in una posizione di dominio». A proposito della «resa incondizionata» dell’Iran, il presidente Usa ha aggiunto: «La loro marina militare non c’è più. La loro aviazione non c’è più. La maggior parte delle loro forze armate non c’è più… Praticamente non c’è più nulla, e lo vedrete».