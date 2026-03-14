Iran, colpita l’ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran completamente sconfitta» – La diretta

La risposta all'attacco all'isola di Kharg. Altre esplosioni a Doha

Nel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg. Si tratta dell’hub più importante del petrolio di Teheran e il presidente ha fatto sapere di aver risparmiato le infrastrutture del greggio, ma potrebbe cambiare idea se i Pasdaran continueranno a bloccare lo stretto di Hormuz. Intanto un drone colpisce l’ambasciata americana a Baghdad in Iraq e si odono ulteriori esplosioni a Doha. Trump ha detto che l’Iran è stato sconfitto e vuole un accordo.

In copertina: EPA/ATEF SAFADI