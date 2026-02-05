Il Capo della polizia licenzia un agente che ha partecipato a Temptation island. Finisce tutto al Tar del Lazio che vuole la versione di Mediaset

Pizzicato dai superiori che avevano acceso la tv nell’estate 2024 riconoscendolo nel reality. Al poliziotto inviata subito una diffida, ma nell’edizione autunnale è riapparso nel programma su Canale 5

Il Capo della polizia, Vittorio Pisani, ha licenziato un agente colpevole di avere partecipato senza autorizzazione, insieme alla fidanzata, all’edizione estiva di Temptation Island del 2024, andata in onda su Canale 5. Il poliziotto (assistente capo coordinatore) ha impugnato il provvedimento al Tar del Lazio che in via cautelare e provvisoria ha sospeso il licenziamento riammettendo in servizio l’agente per poi decidere sul merito.

Pizzicato dai superiori per caso, accendendo Canale 5 quella sera di estate

I superiori del poliziotto hanno scoperto la sua partecipazione al reality causalmente, accendendo la tv. Anche loro erano fan della trasmissione Mediaset. Il 28 agosto 2024 i vertici della polizia hanno inviato all’agente una diffida con cui «gli è stato intimato di astenersi da qualsiasi ulteriore partecipazione al programma». Poche settimane dopo però il poliziotto è apparso di nuovo in una puntata della stagione autunnale di Temptation island. A quel punto è scattata la procedura per «la sua decadenza dall’impiego», che è stata approvata dopo avere raccolto il parere del «Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato».

Il tar deciderà il 24 marzo ma prima vuole la versione del responsabile di Mediaset

Il poliziotto ha impugnato il licenziamento al Tar del Lazio. I giudizii amministratvi a gennaio hanno ordinato la sospensione provvisoria del provvedimento e la riammissione in servizio del poliziotto. Vale però solo fino al giudizio di merito nella camera di consiglio già fissata per il prossimo 24 marzo. La difesa dell’agente sostiene che dopo la diffida ricevuta dai superiori il poliziotto non ha più partecipato a nuove puntate di Temptation island. La puntata vista dai superiori in autunno secondo i legali è andata in onda con immagini registrate in estate, prima di ricevere la diffida.

I superiori dell’agente invece sostengono che il poliziotto sia stato in presenza anche nella nuova edizione. I magistrati amministrativi hanno chiesto alla Polizia di Stato una relazione dettagliata su tutti i fatti e hanno chiesto al poliziotto di portare una dichiarazione giurata del responsabile del programma di Mediaset su quanto davvero acceduto nella puntata autunnale del programma che ha causato il licenziamento