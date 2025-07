Temptation Island, parla Filippo Bisciglia: «Quello che succede è tutto vero. Io mi emoziono, ma cerco di restare neutrale»

Il conduttore del programma dell'estate racconta il suo rapporto con i partecipanti: «Spesso mi affeziono. A fine stagione facciamo sempre una cena»

Fa numeri in crescita ogni anno ed è uno dei reality più visti in prima serata. Si tratta di Temptation Island, il fenomeno dell’estate da qualche anno a questa parte. Volto del programma è Filippo Bisciglia, che accompagna le coppie in questo percorso televisivo dove fidanzati e fidanzate mettono alla prova il proprio amore. Ma dove nasce tutto questo successo? «In questi anni il pubblico si è affezionato a Temptation perché si immedesima nelle storie. Tutti abbiamo vissuto, stiamo vivendo o vorremmo vivere quello che, anche in maniera esagerata, vivono le coppie. Ho 48 anni, di storie ne ho viste tante», racconta il conduttore in un’intervista a Silvia Fumarola de La Repubblica.

«Mi emoziono e mi lego alle coppie, ma sono neutrale nel programma»

«Le coppie si assomigliano nella vita. Le motivazioni per cui discutono sono la gelosia, le bugie, i tradimenti. A volte possono essere le bollette del telefono. Una cosa che fa impazzire, è quando si tocca la famiglia: se parli male di mamma e papà, sono guai. Se prima spalmare la crema sulla schiena di una tentatrice poteva essere un problema, oggi, nel 2025, è superato. Le parole fanno molto più male», prosegue Bisciglia. Che riconosce di essere visto come un punto di riferimento dalle coppie, con cui spesso si crea anche un legame affettivo. Ogni fine stagione, infatti, organizza una cena con i fidanzati e le fidanzate. «Ognuno ha lasciato qualcosa dentro di me. Sono del Cancro, mi emoziono. Menomale che non mi inquadrano quando piango», dice. Ma chiarisce: «Durante i falò non mi metto in mezzo, faccio vedere i video, ma non posso direzionare nessuno. Intervengo se ci sono frasi offensive. Al falò di confronto, dico che sarei sceso chiedendo scusa. Uno può sbagliare e essere perdonato. Quando ribattono: “Ma io non ho detto nulla”, mi tocca rispondere: “Abbiamo i video”».

Il ruolo di Maria De Filippi

Ma la vera mente del programma è Maria De Filippi, regina dei reality di Mediaset. «È una fortuna stare con lei. Scontato dire che le voglio bene, gliene voglio tanto, dal cuore. È la più grande lavoratrice. Quando da piccolo lavoravo in negozio mi dissero: “La responsabilità è di chi apre e chiude la serranda”. Lei è quella persona lì. Vedere la capa arrivare per prima e andare via per ultima, è uno stimolo per tutti».

«Le reazioni? Tutto vero»

Quanto alla differenza tra fidanzate e fidanzati, commenta: «Le donne sono più forti e non hanno paura di mostrare i propri sentimenti. In queste 12 conduzioni, le fidanzate hanno avuto il coraggio di baciare i tentatori davanti alle telecamere. Gli uomini no, si vergognano e si nascondono. Quando una donna vuole lasciare un uomo ci mette un minuto, un uomo cinque anni. Lo dico alla romana: siamo un po’ bambacioni». In tanti, però, si chiedono se molte delle scene sia opera degli autori o reazioni spontanee. Bisciglia ci tiene a chiarire il punto: «Sono imprevedibili, le reazioni? Tutte vere».