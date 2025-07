Lo chef Massimo Bottura festeggia la laurea del figlio: «Un trionfo. Bravo Charlie, sei il nostro eroe»

Il traguardo raggiunto all’Università di Modena e Reggio: «Non è stato facile, soprattutto di fronte alla sua disabilità. Ma ha lavorato sodo ogni giorno»

«Questa è più di una laurea, questo è un trionfo!». Con queste parole cariche di emozione, lo chef pluristellato Massimo Bottura ha condiviso sui social la gioia per il traguardo raggiunto dal figlio Carlo, Charlie per molti, che questa mattina – venerdì 11 luglio – si è laureato all’Università di Modera e Reggio Emilia con una tesi dedicata a disabilità e lavoro. «Il mio super figlio Charlie si è appena laureato. Non è stato facile. Non è mai stato facile», ha scritto Bottura, accompagnando il messaggio con alcune foto della cerimonia e dei festeggiamenti. «Con coraggio, determinazione e duro lavoro ogni singolo giorno, soprattutto di fronte alla sua disabilità, ce l’ha fatta. Dire che sono orgoglioso non rende nemmeno l’idea. Bravo, Charlie. Sei il nostro eroe», ha concluso.

Il lavoro al «Tortellante»

Charlie Bottura è nato nel 2000 con una sindrome genetica, ciò non ha però frenato la sua determinazione nel terminare gli studi intrapresi. Un traguardo raggiunto insieme all’associazione Università 21, che collabora con l’ateneo emiliano per sostenere studenti universitari con disabilità, offrendo loro un percorso formativo personalizzato e inclusivo. Ma Charlie non è solo studente: è anche appassionato di cucina, proprio come il padre. A Modena, dove si trova la celebre “Osteria Francescana”, il giovane ha imparato a preparare i tortellini nel laboratorio «Tortellante», un progetto ideato proprio da Massimo Bottura per promuovere l’inclusione. In questo spazio, giovani e adulti con patologie riconducibili allo spettro autistico apprendono le tecniche della tradizione gastronomica emiliana, costruendo anche un percorso verso l’autonomia e il lavoro.