Massimo Bottura ha annunciato l’apertura di un nuovo ristorante «rivoluzionario» a Modena

Il patron dell’Osteria Francescana, Massimo Bottura, aprirà un nuovo ristorante a Modena nel 2023. Ad annunciarlo è stato lo stesso «Re dei cuochi» durante un’intervista a Milano – ripresa dal Resto del Carlino – dove è intervenuto a un congresso dal titolo Identità Golose. «Il prossimo ristorante che apriremo – ha spiegato – sarà nel 2023, sarà a Modena e sarà il primo locale di nostra piena proprietà, il primo interamente nostro dopo la Francescana. Non posso dire altro, ma sarà rivoluzionario. Anche perché in questo periodo all’Osteria Francescana stiamo provando delle tecniche di cucina che se si vedessero sarebbero sconvolgenti». Oltre a dar la notizia della nuova “creatura”, lo chef tre stelle Michelin e proprietario di altri 7 locali, ha parlato anche del suo settore e della strada che il Paese dovrebbe percorrere per crescere. «Prima della pandemia – ha detto- nella squadra eravamo 105 persone oggi dopo la pandemia siamo 150, questo perché i ragazzi non vogliono andarsene. Per questo pensiamo sempre a nuovi progetti, i giovani sono il nostro futuro, creano continuamente scintille di novità e mi danno forza e energia. Poi certo hanno bisogno di un leader che li guidi, ma poi aprono i loro ristoranti e per questo in tutta Italia si mangia così bene». Quanto all’Italia, ha concluso Bottura, «deve dimenticare la ‘o’ e propendere per la ‘e’: Ferrari e Lamborghini, Modena e Bologna, solo così ci faremo amare sempre di più. E ogni giorno dobbiamo ringraziare i nostri artigiani, i pastori, i contadini, i casari, i pescatori, gente straordinaria grazie a cui teniamo un piede nel passato, ma l’altro come faccio io è nel futuro perché non mi accontento di quel che ho fatto nel presente». Il nuovo ristorante si andrà così ad aggiungere alla lunga serie di locali del pluripremiato chef: oltre all’«Osteria Francescana», il bistrot «Franceschetta58», ma anche la guest house «Casa Maria Luigia» a pochi chilometri da Modena, il «Cavallino» a Maranello e le «Gucci Osteria» di Firenze, Beverly Hills, Tokyo e Seul.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: