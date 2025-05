Flavio Briatore abbandonato dal socio romano di Crazy Pizza. In via Veneto pochi guadagni, così ha venduto la quota per 317 mila euro

In due anni il locale in Via Veneto, luogo simbolo della Dolce Vita, è arrivato a fatturare 3 milioni. Guadagni scarsini: l’utile era di 6.710 euro. Così il socio di minoranza ha preferito mettere all’incasso la partecipazione prendendo quello che a quel ritmo avrebbe visto solo in 157 anni

Se ne va il socio romano con cui Flavio Briatore ha aperto Crazy Pizza in via Veneto a Roma il 15 febbraio del 2022. Dopo poco più di tre anni di gestione comune infatti Francesco Palazzi, titolare della Via Veneto srl, ha venduto alla holding lussemburghese di Briatore Crazy Pizza spa il suo 30 per cento di Crazy Pizza Roma srl, con cui aveva contribuito all’avviamento della società. La gestione del locale romano nella via storica della Dolce Vita continua quindi in solitaria per Briatore, che qualche soddisfazione dal locale comunque ha avuto. Dopo l’anno di lancio il fatturato del locale aveva superato i 3 milioni di euro nel 2023 (il bilancio 2024 non è ancora stato pubblicato), ottenendo un risicato utile di 6.710 euro.

Addio al socio che aveva organizzato nel 2008 il matrimonio con Elisabetta Gregoraci

Palazzi dall’uscita ha ricavato 317 mila euro, somma che avrebbe messo insieme in 157 anni con il suo 30% di partecipazioni ad utili come quello del 2023. Non ha fatto quindi un brutto affare. Eppure, il divorzio stupisce perché il socio romano da molti anni lavora con la sua Palazzi Agency per Briatore, organizzando eventi e sicurezza e fornendo limousine per l’occasione. Era toccata a lui nel giugno 2008 perfino la gestione della sicurezza e parte dell’organizzazione del matrimonio di Briatore con la conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci. La coppia, da cui è nato un figlio, ha poi divorziato nel 2017 anche se i rapporti tutt’oggi sono amichevoli.

Resta ancora alleato di Briatore a Forte dei Marmi Dimitri Kunz, signor Santanché

Briatore controlla i circa 20 punti vendita di Crazy Pizza in tutto il mondo con una holding aperta nel 2019 con un socio, Francesco Costa. Ogni punto vendita però è controllato da una società locale a sua volta in genere aperta con qualche socio. L’ultima è stata fatta ad Ibiza a marzo, per aprire nell’isola della movida spagnola un punto vendita già durante le vacanze pasquali. In Italia Roma e Milano hanno aperto insieme, poi Porto Cervo, Napoli e infine Forte dei Marmi. Quest’ultimo locale è controllato da Crazy Pizza Forte srl, e il socio di minoranza è il compagno di Daniela Santanché, Dimitri Kunz d’Asburgo attraverso la sua società Thor, che era socia di Briatore anche nel Twiga prima che lo acquistasse Leonardo Maria Del Vecchio.