Flavio Briatore, promozione a sorpresa in F1: va lui a capo della Alpine. La prima decisione drastica per evitare il disastro

Ancora inchiodato a zero punto, il team di Reanult si aggrappa al direttore esecutivo voluto dall'ad De Meo

È Flavio Briatore il nuovo team principale della Alpine in Formula 1. Un cambia radicale per il team francese, in piena crisi di risultati. L’imprenditore italiano ricopriva già il ruolo di direttore esecutivo della scuderia di Renault dell’ad Luca De Meo. Ma dopo le dimissioni con effetto immediato di Olive Oakes, Briatore è stato immediatamente promosso.

In coda al già risicato comunicato, la Alpine ha chiarito che «non verranno rilasciati altri commenti». Nella nota, il team francese ha confermato di aver ricevuto le dimissioni di Oakes, arrivato nell’estate 2024. E queste sono state accettate «con effetto immediato».

Fatti i ringraziamenti di rito, è stato nominato Briatore che era stato proprio l’autore di una grande riorganizzazione lo scorso anno. Compreso l’arrivo dello stesso Oakes. Ora Briatore potrebbe passare alle decisioni drastiche: sostituire il pilota Jack Doohan con Franco Colapinto.