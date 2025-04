Flavio Briatore sotto shock per i funerali di Papa Francesco: «Tutti lì per un selfie con la bara» – Il video

L'imprenditore attacca l'organizzazione vaticana, che ha permesso a visitatori e fedeli di scattarsi foto con la salma del Pontefice

Un selfie con la bara del Pontefice, per immortalare il momento: San Pietro, il feretro, la salma di Papa Francesco. La polemica aveva già infiammato i social negli scorsi giorni, quando oltre 200mila persone si sono recate in Vaticano a rendere l’ultimo saluto prima dei funerali di stamattina. Tra gli indignati, se non alla loro guida, s’iscrive ora Flavio Briatore, che attacca sui social: «Ma che cacchio di persone permettono che la gente entri in chiesa in un momento del genere e farsi i selfie?». E poi rincara la dose: «Tutti a fare selfie, anziché portare una preghiera, un pensiero, un saluto, eccetera».

Briatore e i selfie col Papa morto: «Una roba incivile»

«Io sto vedendo in televisione i funerali del Papa e il giorno prima le persone che hanno visitato il Papa, no? Tutti a farsi selfie. Era come essere al circo», ha continuato duro l’imprenditore. «Io non so chi gestisce la sicurezza, chi gestisce il Vaticano, però è una roba incivile quella che stiamo vedendo». Una posizione che aveva trovato migliaia di voci affini nelle scorse ore, quando numerosi utenti social avevano definito la pratica dell’autoscatto con la salma del pontefice «una gravissima mancanza di rispetto».