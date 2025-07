Dopo le paure dei fan per la sua salute, arriva la sorpresa: Justin Bieber pubblica un nuovo disco

Swag è composto da 21 tracce. In copertina la moglie Hailey Baldwin con il figlio Jack Blues, forse per rispondere al vociferare di una crisi nel loro rapporto

Mentre le notizie di gossip si rincorrono, i fan spulciano ogni singola attività sui social, i paparazzi strappano fotografie volanti e i terapeuti si lanciano in svariate analisi sulla sua tenuta mentale, Justin Bieber lancia a sorpresa un nuovo album, il settimo della sua carriera. Il titolo è Swag, l’annuncio è arrivato tramite profilo Instagram, copertina e tracklist sui mega ledwall e cartelloni in tutto il mondo, da New York a Los Angeles, da Atlanta a Reykjavik. Swag interrompe una pausa dalla musica, ma anche dallo stress dello showbiz, che durava dal 2021, una pausa riempita da un tour mondiale, il Justice World Tour, che ha fatto discutere vista l’improvvisa interruzione per non specificati motivi di salute nel febbraio del 2022. Poi naturalmente il presunto coinvolgimento della popstar nella vicenda giudiziaria riguardante Diddy e i suoi party, con quel video ritrovato su YouTube ad alimentare i sospetti che il suo nome sarebbe potuto apparire nelle carte del processo, come vittima del rapper, da un momento all’altro. Cosa, al momento, non accaduta. Un preoccupante stato d’ansia che a molti ha ricordato la decaduta psico-fisica di un’altra iconica popstar, Britney Spears.

Smentita la crisi con Hailey Baldwin

Una pausa di diversi anni per Bieber segnata anche dalla nascita, nell’agosto dello scorso anno, del primogenito Jack Blues, avuto con la compagna Hailey Baldwin. Entrambi appaiono con lui sulla copertina del disco, come a volerne comunicare l’importanza e anche l’unione, mentre la cronaca rosa dava la coppia in crisi. Tutto falso, pare. Qualche giorno fa infatti quella che possiamo considerare l’ultima vera popstar dell’era d’oro del pop mondiale pubblica una foto insieme alla moglie, in vacanza in Spagna, Mallorca, e un copy, inequivocabile: «Il mio sempre, per sempre» e una marea di cuori.

Il disco

Swag è un album composto da 21 tracce, compresi dei brevi intermezzi acustici, pare che molte di queste siano nate durante intense sessioni di jam direttamente nella casa della popstar canadese classe 1994. Nel disco molte delle nuove star della scena pop americana, da Gunna a Sexyy Red, da Druski a Dijon, e poi ancora Lil B, Cash Cobain, Eddie Benjamin e Marvin Winans. Justin Bieber ha ricevuto il supporto di numerosi professionisti di primissimo livello anche per quanto riguarda la fase di produzione dei brani, che comunque firma sempre anche lui, tra i più riconosciuti nell’ambiente Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, mk.gee, Daniel Chetrit e Knox Fortune. Ne viene fuori un lavoro che riesce a mantenere i livelli di coolness che lo hanno portato ad essere uno degli artisti più iconici della sua generazione ma anche a mostrare un’evidente crescita in termine di ricerca di sonorità, che portano il pop accessibile e classico di Bieber nell’età adulta. Una ricerca che si fa particolarmente evidente in brani come Daisies, Yukon, Butterflies, 405 e Too Long.