Concerto annullato in Valle d’Aosta, l’annuncio di Simone Cristicchi che preoccupa i fan: «Ho una paralisi facciale»

Il cantautore romano sui social: «Si tratta di una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione»

È stata un «paralisi facciale» a costringere Simone Cristicchi a cancellare il concerto previsto per sabato 12 luglio al Forte di Bard, in Valle D’Aosta, nell’ambito della rassegna Aostaclassica. Gli organizzatori dell’evento avevano inizialmente parlato di «un improvviso problema di salute», ma è stato lo stesso cantautore romano, giovedì 10 luglio, a confermare la notizia attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Cristicchi ha spiegato di essere stato colpito dalla paralisi di Bell, una condizione neurologica che coinvolge il nervo facciale e provoca una paralisi temporanea di un lato del volto. «Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, che richiede riposo e attenzione», ha scritto il musicista, precisando che sarà costretto a sospendere momentaneamente l’attività artistica per potersi dedicare al recupero. L’annullamento è arrivato a pochi giorni dall’evento e ha colto di sorpresa il pubblico e gli organizzatori. Al momento non è noto se anche altre date del tour estivo – organizzato per celebrare i vent’anni di carriera di Cristicchi – subiranno modifiche o cancellazioni.

Storia Instagram / Simone Cristicchi

Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI | Simone Cristicchi al Festival di Sanremo, 15 febbraio 2025