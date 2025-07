Simone Cristicchi sta male, concerto annullato a sorpresa quattro giorni prima: partono i rimborsi

L'annuncio a meno di una settimana dall'evento. Per ora non è ancora chiaro il reale stato di salute del cantante, che pare non prevedere neanche una nuova data per il pubblico valdostano

Un problema di salute ha costretto Simone Cristicchi ad annullare il concerto previsto per sabato 12 luglio all’interno del Forte di Bard, in Valle d’Aosta. Una notizia improvvisa, che arriva a meno di una settimana dall’evento che avrebbe dovuto tenersi all’interno del suggestivo cortile della fortezza medievale, che ospita spesso eventi culturali e mostre. Tutti coloro che avevano già acquistato i biglietti potranno richiedere il rimborso.

L’annullamento del concerto, i biglietti rimborsati

L’evento di sabato 12 luglio è stato annullato improvvisamente «a seguito di un sopravvenuto problema di salute dell’artista», come si legge nella nota diffusa dagli organizzatori e ripresa dall’Ansa. Simone Cristicchi avrebbe dovuto esibirsi al Forte di Bard, una fortezza medievale che dall’alto domina la parte più a sud della Valle d’Aosta. Il concerto era parte della rassegna Aosta Classica, una kermesse musicale giunta quest’anno alla sua 30esima edizione. Il cantante aveva vinto il Festival di Sanremo nel 2007, mentre nell’ultima edizione, del 2025, si è qualificato quinto, con il brano «Quando sarai piccola». Per il momento, non è stata diffusa nessuna informazione specifica sullo stato di salute di Cristicchi. «L’artista e l’organizzazione – conclude la nota – si scusano con il pubblico per l’inconveniente e ringraziano per l’affetto e la comprensione dimostrati». Coloro che hanno acquistato i biglietti, potranno chiedere il rimborso. Tra gli altri nomi della kermesse, Gio Evan e Cristinao de André.