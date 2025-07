Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»

Lo scorso giugno lo stilista aveva comunicato la sua assenza dalle sfilate di Emporio Armani: «Ho sentito forte l’abbraccio di chi mi ha pensato: ci vediamo a settembre»

Giorgio Armani rompe il silenzio e lo fa con un messaggio carico di gratitudine, pubblicato su Il Giornale, il giorno del suo 91esimo compleanno, venerdì 11 luglio. Lo stilista ha voluto ringraziare personalmente tutti coloro che, nelle ultime settimane, gli hanno fatto sentire la propria vicinanza durante il periodo di convalescenza seguito a un ricovero ospedaliero. «In queste ultime settimane ho sentito forte l’abbraccio di chi mi ha pensato: la vicinanza di familiari, collaboratori e dipendenti, l’affetto della stampa sui giornali e in televisione, il calore delle persone sui social o attraverso messaggi personali», scrive Armani, in apertura del suo messaggio.

«Non è stato facile per me non sentire il vostro applauso in diretta»

A giugno il fondatore della maison aveva annunciato la sua assenza dalle sfilate di Emporio Armani, citando motivi di salute. La casa di moda aveva rassicurato il pubblico spiegando che non si trattava di nulla di grave. «È a casa e sta bene: è in convalescenza dopo essere stato ricoverato in ospedale a Milano, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini». E oggi, in occasione del suo 91° compleanno, Giorgio Armani è tornato a farsi sentire: «Nel giorno del mio novantunesimo compleanno – prosegue Armani nel suo messaggio –, desidero ringraziare tutti voi per la vicinanza che mi avete dimostrato. Non è stato facile per me non sentire il vostro applauso in diretta. Grazie di cuore, ci rivediamo a settembre», conclude.

Foto copertina: ANSA / EPA/SEBASTIEN NOGIER | Giorgio Armani alla partita di EuroLeague di basket tra l’AS Monaco e l’EA7 Emporio Armani Milano a Monaco, il 20 marzo 2024