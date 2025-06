Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero non parteciperà alle sue sfilate. Al suo posto Leo Dell’Orco, storico collaboratore

Lo stilista non sarà presente alle sfilate maschili, ma seguirà ogni fase a distanza. In passerella ci sarà Leo Dell'Orco, suo storico collaboratore

Alla vigilia della fashion week milanese dedicata alla moda uomo, Giorgio Armani annuncia che non sarà presente alle sue sfilate. Sarà la prima volta che l’imprenditore piacentino non saluterà il pubblico di appassionati al termine dei suoi show, previsti per domani, 21 giugno, con il brand Emporio Armani, e per lunedì 23 giugno, quando sfilerà il brand Giorgio Armani. La ragione? Una convalescenza dopo un ricovero in ospedale. Nulla di grave, secondo quanto riporta il marchio in una nota: giusto una precauzione in vista della Haute Couture di Parigi.

Le condizioni di salute di Giorgio Armani

A chiudere le passerelle sarà Leo Dell’Orco, responsabile dello stile delle linee maschili e storico braccio destro dello stilista. In una nota ufficiale, la maison sottolinea che Armani «ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni» e, pur non potendo essere presente fisicamente, «seguirà con attenzione ogni fase dell’organizzazione». Quanto alle condizioni di salute del fondatore, il marchio precisa: «Il signor Armani – che compirà 91 anni il prossimo 11 luglio – è a casa e sta bene. È in convalescenza dopo essere stato ricoverato in ospedale a Milano, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini».