Filo Lab, imparare in classe l’arte del taglio e del cucito. Il progetto per le scuole di Fondazione Yolk

Un workshop extracurricolare per introdurre all’arte del taglio e del cucito. È il nuovo progetto della Fondazione Yolk con il sostegno del Gruppo Armani e di Ethicarei, la prima filiera etica del Made in Italy garantita dal World Fair Trade Organization. Filo Lab è la nuova tappa della fondazione che si dedica, dal 2017, a garantire un accesso paritario agli stimoli educativi, per permettere a ragazze e ragazzi, anche quelli che partono da una situazione meno fortunata, di emergere per fare la differenza nel mondo.

Un’opportunità di crescita

I tessuti sono donati dal Gruppo Armani e da Ethicarei, in linea con i principi di sviluppo di un’economia circolare e sostenibile alla base della strategia dichiarata dal gruppo. «Ci piace pensare che dentro questo workshop qualcuno trovi il proprio tuorlo prezioso, si incuriosisca e decida di continuare ad approfondire» ha dichiarato Clementina Cordero di Montezemolo, founder, ceo e fundraising manager di Yolk, che in inglese significa tuorlo, la parte più preziosa che ognuno ha dentro di sé. Il corso si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 anni della scuola secondaria di primo grado Antonello da Messina di Palermo. Durante il laboratorio, grazie al supporto tecnico della Sartoria Sociale Al Revés, le studentesse e gli studenti potranno affrontare un’esperienza nuova. Un’opportunità di crescita e di scoperta grazie a un modo diverso di fare scuola.

