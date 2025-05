Gli affari di Maria De Filippi a gonfie vele con la sua Fascino. E fa felice Pier Silvio Berlusconi: l’aiuto da Temptation Island e la decisione sui dividendi

La storica conduttrice Mediaset vola con il 25,3% di share medio in prime time. La sua casa di produzione, di cui Mediaset è socio, raccoglie numeri da record, in netta crescita rispetto al 2023

A far volare in prima serata le trasmissioni Mediaset è sempre lei, Maria De Filippi. E a spiccare il volo sono anche, di conseguenza, i conti della sua casa di produzione Fascino, che la storica conduttrice del Biscione divide perfettamente a metà proprio con Mediaset di Pier Silvio Berlusconi. Come ha sottolineato ItaliaOggi a incoronare il 2024 di Fascino, a livello di ricavi e utili, è la doppia edizione di Temptation Island e le tre puntate, griffate Silvia Toffanin, del format tutto nuovo This is me.

I numeri di Fascino: valore, utile e patrimonio netto

Il primo premio Maria De Filippi lo ritira direttamente dalle mani del suo pubblico: il 25,3% di share medio in prime time quando la conduttrice è di fronte alle telecamere sprofonda al 13,8% quando De Filippi non c’è. Il secondo premio, invece, lo trova nella cassaforte della sua – anche se per il 50% – Fascino. Il 2024 è stato un vero e proprio anno di boom, chiuso con un valore di produzione di 75,7 milioni di euro contro i 66,1 milioni del 2023. Un aumento che per la casa di produzione si è riflesso anche sul patrimonio netto (44,2 milioni di euro contro 41,5 milioni) e sull’utile (10,8 milioni contro gli 8,1 milioni nel 2023).

La decisione sui dividendi e i ricavi accessori dal merchandising

Se dal 2020 al 2023 la società aveva deciso di distribuire in totale 26 milioni di dividendi, di cui 13 incassati da De Filippi, l’assemblea dei soci per quest’anno ha deciso invece di portare a nuovo gli utili, mantenendoli quindi all’interno dell’azienda. La maggior parte degli introiti per Fascino vengono, ovviamente, dalle produzioni tv: 66,2 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 57,9 milioni del 2023 anche grazie al doppio Temptation Island. I rimanenti 9,65 milioni di euro sono ricavi accessori, derivanti soprattutto dal merchandising (6,48 milioni) e dal sito web Witty tv (1,58 milioni). Un’annata, il 2024, che per Maria De Filippi si è dimostrata decisamente verde.