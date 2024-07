Come sarebbe Temptation Island se fosse doppiato? – Il video

L’esperimento del doppiatore Meli sui social. I commenti: «Petizione nazionale per far doppiare tutto il programma»

«Ho provato a doppiare Temptation Island…ora meglio no?», il doppiatore Manuel Meli, con l’aiuto di Sergio Pellino per il lavoro di adattamento e traduzione dei testi e il fonico Marco Zara, ha provato a doppiare una delle scene cult della trasmissione televisiva Temptation Island, programma estivo in onda su Mediaset. Spesso, davanti ai falò, le coppie litigano facendo uscire fuori dialetti e insulti a volte molto, troppo locali. Così Meli ha pensato di tradurre e doppiare il litigio di Lino con la sua fidanzata. E il risultato, lanciato su Instagram, è esilarante. «Petizione nazionale per far doppiare tutto il programma a Manuel», commenta un utente. «Come rendere Temptation Island guardabile», aggiunge un altro. Meli ha alle spalle doppiaggi preziosi, come quello degli attori Freddie Highmore, Logan Lerman e Josh Hutcherson. Stavolta si è cimentato in un genere più pop.

