Temptation Island, Alessio Loparco e Sonia Mattalia «si sono cancellati dall’ordine degli avvocati»

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi Alessio Loparco e Sonia Mattalia protagonisti indiscussi di Temptation Island 2025 si sarebbero cancellati dall’ordine degli avvocati. E fuori dallo studio del 39enne foggiano sarebbe scomparsa la targa sulla sua abituale professione. Secondo la rivista il 12 giugno 2025, a pochi giorni dall’inizio del programma, la coppia avrebbe deciso di prendere distanze dalla professione di legale seguita da entrambi, per evitare risvolti etico e professionali dati dalla loro partecipazione al piccolo schermo. I profili Instagram dei due, così come quelli social in generale, sono fermi e probabilmente lo saranno fino a settembre, quando, in una puntata di Uomini e Donne, ci sarà un episodio speciale sull’ultima edizione dello show estivo. Per contratto il silenzio dovrebbe restare in vigore almeno fino a quella data, non ancora resa pubblica dagli autori di Maria De Filippi.

Su Oggi i genitori di Alessio, Rosa Calabrese (73 anni) e Pietro Loparco (76 anni), rivolgono un appello al figlio: «Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio». «Siamo sempre stati orgogliosi di te», dicono da Foggia, «ma perché tu ti stai dimenticando di noi?». «S’é diplomato in ragioneria e sapeva che in casa non c’erano soldi per andare avanti negli studi. Ha fatto tutto da solo, non ha mai chiesto un quattrino, accettava lavoretti d’ogni genere e s’è pagato l’università in Legge. Era così entusiasta che anche con noi parlava un linguaggio incomprensibile. L’ha fatto anche in Tv e molta gente oggi lo critica. Ma lui è fatto così. Mio marito si spazientiva e gli urlava: “Basta, non siamo in tribunale, parla come mangi”», hanno raccontato i coniugi a Oggi.