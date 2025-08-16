Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaJannik SinnerTurismoUcrainaVladimir Putin
Tutto pronto per il Palio di Siena. Madonna sceglie la location toscana per il suo 67esimo compleanno

16 Agosto 2025 - 13:11 Alba Romano
Occhi puntati su Diodoro e il suo fantino Tittia. Hanno già vinto a luglio il Palio dell'Oca. E la sfida a Piazza del Campo si fa interessante

Siena è pronta per il suo Palio. Sabato 16 agosto, alle ore 19:00 (tempo permettendo), si aprirà la sfida su Piazza del Campo, per lo storico evento di corsa su cavalli. In gara ci saranno dieci Contrade: Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa, Aquila, Leocorno, Onda, Civetta e Valdimontone. Dieci bandiere, dieci popoli, dieci storie. Tutti gli occhi sono puntati su Diodoro, che ha pescato il binomio da sogno: il cavallo Diodoro montato da Giovanni Atzeni detto Tittia, il fuoriclasse dei Palii, già trionfatore a luglio con l’Oca. In caso di vittoria, sarebbe “cappotto”, ovvero la conquista di entrambi i Palii annuali con lo stesso cavallo, una vittoria che lo avvicinerebbe al mito di Aceto (14 vittorie). Tittia d’altronde ha vinto già il Palio per ben undici volte.

Madonna sceglie il Palio di Siena per festeggiare il compleanno

Madonna spegne oggi 67 candeline e lo fa scegliendo proprio Siena come location proprio nel giorno del Palio. Dopo gli scavi di Pompei del 2024 Madonna Louise Veronica Ciccone, secondo quanto risulta all’Adnkronos, sarà ospite del Palazzo Pannocchieschi d’Elci, che conserva ancora l’aspetto medioevale, con le finestre a bifore e trifore e con la merlatura guelfa. Potrà godere una delle viste più belle e ravvicinate del Palio, dallo storico palazzo nobiliare, le cui finestre sono proprio sopra la ‘mossa’ dei cavalli delle dieci Contrade. Dopo aver assistito al Palio (alle 19), Madonna, con i suoi ospiti, una trentina secondo quanto appreso dall’Adnkronos, darà il via alla sua festa di compleanno al Grand Hotel Continental, un albergo a cinque stelle in via Banchi di Sopra, vicino a Rocca Salimbeni, storica sede della Banca Mps.

