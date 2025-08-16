La rabbia di Lino Banfi: «La mia identità usata per una pubblicità meschina» – Il video

Lo sfogo dell'attore: «Ho già incaricato il mio avvocato Giorgio Assumma»

«Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale, apprezzata da tanti amici come quella di un serio nonno di famiglia, sia volgarizzata per promuovere una pubblicità meschina che tende a strumentalizzare la credulità popolare al fine di perpetrare un futile inganno». Queste le parole, all’ANSA, di Lino Banfi, che ha denunciato la diffusione sui social di un video in cui con la sua voce (chiaramente riprodotta con l’intelligenza artificiale ndr) gli si attribuiscono una serie di falsità per pubblicizzare una crema miracolosa. «Ho già incaricato il mio avvocato Giorgio Assumma – aggiunge Banfi – di intraprendere le opportune iniziative legali in tutte le sedi competenti anche a livello internazionali, affinché i colpevoli e i loro intermediari vengano severamente puniti».

L’appello alla fanbase: «Segnalate il video»

Banfi ha pure usato i suoi canali social per diffondere una richiesta al suo pubblico: «Ragazzi, un appello serio questa volta. Sta girando un video, con la faccia che non è la mia e la voce che non è la mia, che reclama una crema. Una crema che non esiste, contro i dolori. Queste sono cose pure pericolose a dirsi. Quindi mi raccomando se trovate questa cosa segnalatelo subito e dite voi che non è vero: è nel vostro interesse e nel mio se mi volete un po’ bene»