L’aereo non decolla finché non arriva un ritardatario, spunta Paolo Ruffini: la reazione dei passeggeri e il veleno sui social – Il video

«Nessun aereo aspetta il ritardo di qualcuno» scrivono nei commenti al video su TikTok con l'attore toscano che prova a scusarsi. L'arrivo in ritardo sul volo Ryanair, partito più tardi per aspettarlo

I passeggeri di un volo Ryanair in partenza da Crotone hanno dovuto aspettare alcuni minuti più del dovuto per colpa di un viaggiatore in ritardo. E quel ritardatario non era un totale sconosciuto, ma l’attore Paolo Ruffini. Su TikTok è finito un video dell’attesa, caricato da una passeggera. Si sente qualcuno borbottare in cabina, in attesa dell’arrivo del ritardatario, sconosciuto finché non si è mostrato a tutti.

Al suo arrivo, l’attore toscano un po’ imbarazzato ha salutato e provato a scusarsi. Cappello in testa, faccia abbronzata e la sua tipica espressione sorniona, Ruffini si è affacciato nel corridoio della cabina e con la mano ha salutato: «Grazie a tutti», ha detto ai passeggeri che lo hanno aspettato pazientemente.

Tra i commenti si è scatenata la discussione sulla scelta del personale di brodo di aspettare Ruffini in ritardo. Un privilegio? C’è chi si dice sicuro che l’aereo sarebbe partito lo stesso se il ritardatario non fosse stato un personaggio famoso: «Nessun aereo aspetta il ritardo di qualcuno», scrive un utente. Ma molti altri raccontano della loro personale esperienza: «Beh, veramente anche a me che non sono nessuno, mi hanno atteso 7 minuti». Per Ruffini è anche partita una difesa d’ufficio: «E successo che abbiamo fatto ritardo per aspettare anche non famosi. Può capitare a tutti. E Ruffini è una brava persona e ha chiesto anche scusa».