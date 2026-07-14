Rubati e messi in vendita su Vinted a 200 euro i cartelli segnaletici per il mega concerto di Ultimo

Dopo il mega concerto da record del quattro luglio a Tor Vergata, compaiono su Vinted pannelli segnaletici usati per l'evento

Dopo il mega concerto di Ultimo a Tor Vergata, che ha riunito oltre 250mila spettatori, sono comparsi su Vinted alcuni cartelli segnaletici che servivano a orientarsi dentro l’enorme area dell’evento. L’area era infatti di circa 150mila metri quadrati e il pubblico era suddiviso in 6 «pit» con circa 46 punti ristoro, 48 food truck, 170 addetti alla vendita e 2000 bagni chimici. Un evento enorme che però già dalla fine dello spettacolo, ha incontrato problemi organizzativi, tra parcheggi distanti e poco segnalati, navette sovraffollate e una gestione dei flussi giudicata insufficiente da molti dei partecipanti. Ad aumentare la confusione al termine della serata potrebbe aver contribuito anche la scomparsa di parte della segnaletica, probabilmente portata via da alcuni fan prima di lasciare l’area del concerto.

I cartelli rubati, poi venduti su Vinted

Non è chiaro quanti cartelli siano effettivamente spariti né quando siano stati rimossi. Fatto sta che, pochi giorni dopo l’evento, sull’app di compravendita di second hand Vinted hanno iniziato a comparire diversi annunci delle targhe utilizzate durante il concerto. Tra gli articoli comparsi online ci sono i pannelli con i QR code che indicavano i percorsi pedonali per raggiungere il palco o le uscite, ma anche i cartelli utilizzati per identificare le diverse aree dell’evento. I prezzi richiesti variano sensibilmente: per alcuni cartelli in plastica si parte da circa 15 euro, mentre per altri si arriva fino a 200 euro. Uno dei venditori sostiene di abitare a Tor Vergata e racconta di aver recuperato il cartello al termine dell’evento, mentre altri venditori non specificano la provenienza del cartellone.

Il concerto

Il grande evento titolato «la favola per sempre» ha chiamato a raccolta tutti i fan che seguono il cantante fin dal suo esordio nel 2018 a Sanremo Giovani: «Una celebrazione collettiva, dalla parte degli Ultimi, per sentirsi primi», si leggeva nel sito web del concerto. Il concerto si è quindi svolto il quattro luglio a Tor Vergata segnando un record di biglietti venduti in meno di tre ore e di presenze. Si stima infatti che sia stato fra i concerti più grandi mai realizzati in Italia e che abbia superato anche Vasco Rossi con il suo Modena park. Per essere presenti alcuni fan avevano anche deciso di campeggiare per diverse settimane davanti al palco per assiucrarsi i posti migliori.