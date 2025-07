Ultimo per il concerto di Tor Vergata batte il record dei record: è l’artista italiano che ha venduto più biglietti in una sola data, da sempre

Venduti 250mila biglietti in poche ore. Con sold-out. Prima l'obiettivo era detenuto da Vasco Rossi. L'artista ringrazia: «Benvenuti nella storia»

Ultimo conquista il record per un artista italiano di biglietti venduti per un unico concerto: per il live a Tor Vergata, il 4 luglio 2026, a Roma, sono stati venduti nel giro di poche ore 250mila tagliandi. Il precedente record apparteneva a Vasco Rossi, con oltre 225mila presenze paganti al Modena Park nel 2017. A livello mondiale è invece il croato Marko Perković a vantare il record assoluto con circa 500mila persone.

«Sarà il concerto più grande di sempre»

«Benvenuti nella storia. Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre». Lo scrive Ultimo in un post su Instagram, celebrando il tutto esaurito. «Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera», ha poi aggiunto il cantautore romano, citando il testo del brano 22 settembre.