Luca Zingaretti e l’attacco social alla moglie di un politico: «A Fiumicino ho assistito a una scena… Non vi vergognate?» – Il video

Il video sui social pubblicato direttamente dall'attore romano, che ha raccontato la scena senza trattenere giudizi: «Pure quando andate in vacanza»

Zaino in spalla, maglietta bianca e volto accigliato. Così l’attore Luca Zingaretti, guardando ben fissa la telecamera del suo cellulare, ha deciso di denunciare ciò che gli era appena capitato davanti agli occhi all’aeroporto di Fiumicino: «Oggi, quando ero al deposito bagagli per partire, ho assistito a una scena veramente…».

Il racconto di Luca Zingaretti

Scuote la testa e racconta: «C’era la moglie di un politico nazionale che passava davanti a tutti. Con la scorta che le ha fatto: “Prego, prego”». E a questo punto l’attore, fratello dell’eurodeputato Pd Nicola Zingaretti e attore celebre per la sua interpretazione del commissario Montalbano, chiosa con disillusione: «Allora mi dico, non vi vergognate? Ma non vi vergognate manco quando andate in vacanza?»

Il sostegno social e la richiesta all’attore: «Dicci chi era»

Sui social il video è diventato immediatamente virale e numerose persone si sono schierate con l’attore. Alcuni, nei commenti, hanno invece ricordato di non affrettare i giudizi: «Se non mette nome e cognome, si può anche pensare che avesse la scorta per motivi di sicurezza, magari il marito è un magistrato che va protetto: non si può giudicare a casaccio». Ma la vera domanda sulla bocca, o meglio sulle dita, di tutti è: chi è il politico sposato con la donna di cui Zingaretti parla? Su questo punto, l’attore tace.