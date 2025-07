Jennifer Lopez come Shakira, la “revenge song” contro il suo ex Ben Affleck: «Guardami uscire dalle tue macerie»

Presentata nelle prime tappe del tour «Up All Night: Live in 2025», la canzone è una vera e propria dichiarazione di indipendenza emotiva: «Mi hai resa più forte»

Dopo Shakira e la sua celebre stoccata musicale contro Gerard Piqué, ora anche Jennifer Lopez decide di mettere in musica la fine della sua storia d’amore. E lo fa con un brano potente e diretto, ma soprattutto carico di orgoglio ferito: si intitola Wreckage of You (letteralmente «Le tue macerie») e, pur senza mai nominarlo, il bersaglio sembra essere proprio l’ex marito Ben Affleck. Presentata nelle prime tappe del tour «Up All Night: Live in 2025», la canzone è una vera e propria dichiarazione di indipendenza emotiva: JLo canta la sofferenza e la forza ritrovata dopo la fine di un amore tormentato. Le frasi parlano da sole: «Grazie per le cicatrici che hai lasciato nel mio cuore. Non ti permetterò più di avere la parte sacra di me. Mi hai reso più forte, a prova di proiettile. Ora guardami uscire dalle tue macerie».

La coppia tra tira e molla

JLo e il regista Ben Affleck erano stati una delle coppie più chiacchierate degli anni Duemila: si erano fidanzati tra il 2002 e il 2004, per poi ritrovarsi nel 2021 con tanto di matrimonio. Ma l’idillio è durato poco: nel 2024 la separazione è diventata ufficiale, tra voci di crisi e freddo reciproco anche sotto i riflettori. Se all’inizio sembrava che la coppia potesse riscrivere il finale della loro storia, oggi è evidente che JLo ha voltato pagina. E lo fa a modo suo: sul palco e col microfono. «L’amore che voglio, l’amore di cui ho bisogno, inizia in me, ora ho trovato la mia strada e resterò lì», recita la canzone.