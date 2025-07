Polemica a Latina per il concerto saltato di Gianluca Vacchi. L’ira del proprietario: «Se ne è andato all’improvviso. Siamo sconvolti» – Il video

Dai pochi partecipanti al problema tecnico: così la performance del dj è diventata un buco nell'acqua

Doveva essere uno degli appuntamenti clou dell’estate a Latina Lido, invece si è trasformato in un clamoroso buco nell’acqua. Gianluca Vacchi, influencer da oltre 22 milioni di follower su Instagram, ha lasciato la consolle della Fogliano Arena di Latina poco dopo l’inizio del suo dj set, sabato 12 luglio. Una manciata di minuti e poi l’abbandono improvviso, sotto gli occhi increduli dei pochi spettatori presenti. A raccontarlo è stato Gianluca Boldreghini, proprietario dell’Hotel Fogliano, nonché ideatore dell’arena estiva, in una diretta su Facebook: «Siamo sconvolti. Gianluca Vacchi è andato via. Ci ha fatto montare tutto. È la prima volta che un artista lascia il palco qui, e senza spiegazioni chiare», ha detto.

La denuncia del proprietario: «Sono dispiaciuto e scioccato»

Il proprietario ha citato un problema tecnico, ma il motivo dell’addio di Vacchi non è stato chiarito. Boldreghini ha parlato di «episodio spiacevole» e si è detto dispiaciuto per il pubblico e per lo staff che ha lavorato all’evento. «Sono senza parole. Non ci si può comportare così con chi ha acquistato un biglietto e aspettava una serata di festa. Chi ha pagato sarà rimborsato». A pesare sul dietrofront dell’influencer potrebbe essere stata la scarsa affluenza: secondo diverse testimonianze, solo 300 persone erano presenti sotto al palco, in un’arena che può ospitare fino a 5mila spettatori. Il prezzo del biglietto era contenuto, ovvero 10 euro con consumazione, ma il pubblico non avrebbe risposto come previsto. Nel post pubblicato sulla pagina dell’Hotel Fogliano, in cui si comunicava l’annullamento dello show, sono arrivati oltre 150 commenti, molti dei quali duramente critici nei confronti di Vacchi. «Con 22 milioni di follower non riesce a portare nemmeno 500 persone?», scrive un utente. «Non è serio abbandonare così il palco», commenta un altro. Tanti chiedono spiegazioni più trasparenti, mentre alcuni utenti difendono l’artista, ipotizzando problemi tecnici e organizzativi.