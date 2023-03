Trovati abusi edilizi nella maxi-villa di Gianluca Vacchi in Costa Smeralda: cantieri congelati

Brutte notizie per Gianluca Vacchi, imprenditore noto soprattutto per lo sfoggio sui social del lusso in cui si crogiola e gli scalmanati balletti con i suoi domestici. Pare infatti che l’influencer da 22,7 milioni di followers stia avendo problemi legati alla reggia che sta facendo costruire in Costa Smeralda, dedicata alla figlia Blu Jerusalema. E questo a causa degli abusi edilizi trovati dai tecnici del Comune di Arzachena. In particolare, La nuova Sardegna parla di vuoti sanitari e seminterrati trasformati in camere. Un dettaglio non presente nel progetto presentato al Comune. I controlli erano stati messi in moto da una richiesta della Procura di Tempio.

Ad essi ha fatto dunque seguito un provvedimento firmato dal dirigente dell’Urbanistica, ordinanza che arriva dopo un altro provvedimento dell’ufficio tecnico che aveva congelato il cantiere. E dunque, anche il ricco piange: da adesso scattano i 90 giorni entro i quali sarà possibile sanare gli abusi, se consentito dalla legge. E si potranno quindi riprendere i lavori per la realizzazione della monumentale villa extra-lusso, situata sulla collina di Pantogia: 1.200 metri quadri a cui se ne aggiungono altri mille di terrazze in costruzione, 15 camere, mini appartamenti con suite. Senza tralasciare lo svago, con un campo di padel già tracciato e una discoteca interna. «Un covo di serenità», com’era stato definito dallo stesso imprenditore.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: