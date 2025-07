Bomba d’acqua su Roma, i fan di Ultimo sorpresi dal nubifragio sul pratone dell’Olimpico

La brutta sorpresa per le migliaia di persone che già affollavano lo stadio in attesa dello show del loro beniamino

Il nubifragio abbattutosi su Roma dal tardo pomeriggio di domenica 13 luglio non ha solo costretto le autorità aeroportuali a dirottare i voli in arrivo su Fiumicino verso altri scali – sino a Pisa, Bologna o Napoli – ma ha centrato in pieno pure i migliaia di fan accordi allo Stadio Olimpico per il concerto di Ultimo. Particolarmente vessati coloro che si erano già accalcati sul prato nel tentativo di accaparrarsi la posizione migliore in vista dello show: molti non hanno potuto far altri che darsi al fuggi fuggi, per lo meno in via temporanea.