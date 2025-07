Maltempo al Centro-Nord, alberi caduti e vento. Addio al caldo anche al Sud

A Milano una donna è morta travolta da un albero. Il vento ha sradicato una pianta secolare a Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciolo

Un treno colpito da un fulmine, una donna morta dopo essere stata travolta da un albero, strade allagate e due operai feriti nella notte. Nelle ultime ore il maltempo ha investito Milano e quasi tutto il Nord Italia, con alberi caduti anche a Firenze e forti raffiche di vento nel novarese, con un albero secolare del parco del ristorante tre stelle Michelin di Antonino Cannavacciuolo che ha ceduto a causa delle raffiche. Le massime sono in calo in tutta la Penisola, l’afa dovrebbe abbandonare anche il sud entro domani, martedì 8 luglio. I temporali non dovrebbero riguardare la Capitale, dove sono attese solo nuvolosità.

Il maltempo a Milano continua

Dopo che nel pomeriggio di domenica 6 luglio le piogge monsoniche hanno allagato la città di Milano e una tempesta di vento e grandine ha danneggiato alcune infrastrutture, il brutto tempo dovrebbe continuare anche nella giornata di oggi, lunedì 7 luglio. Ieri una donna è morta dopo essere stata colpita da un albero, crollato a causa del forte vento a Robecchetto Induno, nella periferia ovest del capoluogo. Verso sera, invece, un treno Italo partito da Milano che viaggiava verso Roma è stato colpito da un fulmine, bloccando parzialmente la circolazione ferroviaria. Nella notte sono stati ricoverati in ospedale due operai rimasti lievemente feriti mentre lavoravano in città per sgomberare la strada dagli alberi. Il maltempo dovrebbe interessare nelle prossime ore ancora il Centro-Nord, con piogge e temporali anche di forte intensità.

Alberi caduti anche a Firenze

Un violento nubifragio ha colpito anche la Toscana, sempre nella giornata di domenica, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 43 chilometri all’ora. Alcune strade della città sono state bloccate a causa di alberi caduti e la pioggia ha danneggiato anche diversi spazi verdi del capoluogo. Colpito dal maltempo anche il Chianti, mentre le strade provinciali nella zona di Empoli sono state le più danneggiate a causa di piante, frane e smottamenti che hanno ingombrato i percorsi. Su tutta la regione è stata emessa una allerta gialla che proseguirà fino alla mattina di lunedì 7 luglio.

Forte vento a Novara

Un’altra delle città settentrionali più colpite dal maltempo del weekend è stata Novara, dove il vento forte ha sradicato il tetto di un condominio. Per fortuna, non si sono riscontrati feriti. Strade allagate anche in provincia, a Trecate, dove in molte abitazioni è saltata la corrente. Una delle piante secolari del parco di Villa Crespi, a orta San Giulio, sede del ristorante 3 stelle Michelin dello chef Antonino Cannavacciuolo, ha ceduto a causa del forte vento. La pianta è caduta sulla statale 229 del lago d’Orta, che è stata chiusa per 40 minuti. Previsti temporali forti alternati a schiarite anche nella serata di oggi, lunedì 7 luglio.

Entro domani stop dell’afa anche al sud

Entro domani, martedì 8 luglio, l’afa dovrebbe abbandonare anche il sud Italia, con valori che scenderanno di qualche grado sotto media, fino a 6-7 sui settori orientali. Questa mattina sono previsti locali piovaschi sulle coste Tirreniche tra Campania e Calabria. Al pomeriggio i cieli saranno in prevalenza soleggiati. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la seconda parte della settimana mostrano, poi, un generale miglioramento del tempo anche se con alcune instabilità concentrate soprattutto nei pomeriggi. Il caldo intenso, comunque, non dovrebbe riguardare l’Italia almeno fino al prossimo weekend.