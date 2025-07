Violento nubifragio su Milano, morta una donna per la caduta di un albero. Nel Novarese danni al ristorante di Cannavacciuolo – Foto e Video

Nelle ultime ore forti piogge, raffiche di vento e grandine stanno creando disagi in diverse zone del Nord Italia

Un violento nubifragio si sta abbattendo su Milano, dove nelle ultime ore forti piogge e raffiche di vento stanno creando disagi in diverse zone della città. Il cielo, completamente coperto, ha assunto un aspetto quasi notturno, mentre il centralino dei vigili del fuoco è sommerso dalle chiamate dei cittadini, che segnalano alberi e oggetti pericolanti. Fino ad ora le forze dell’ordine hanno effettuato circa cinquanta interventi e altri 37 sono da smaltire. Si tratta soprattutto di alberi a rischio caduta, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dal forte vento. L’allerta per i temporali era stata diramata nei giorni scorsi dalla Protezione Civile del Comune di Milano, che si è attivata in via preventiva per gestire eventuali criticità. Tra le misure messe in campo, è stata aperta la vasca di laminazione per contenere le acque del fiume Seveso e prevenire il rischio di esondazione, che spesso colpisce i quartieri più esposti. In via Vittorini, nel quartiere di Ponte Lambro, sono state posizionate le barriere mobili per proteggere l’area da una possibile risalita del fiume Lambro. La situazione resta monitorata costantemente dalle autorità, pronte a intervenire in caso di emergenza. Il sindaco di Milano Beppe Sala, invita alla prudenza: «Tra le 19 e le 20 ci sarà un secondo passaggio temporalesco», scrive sul suo profilo Instagram. «Oggi non abbiamo aperto i cancelli dei parchi recintati, ma era necessario farlo. Al momento qualche allagamento, Seveso sotto controllo. Monitoriamo costantemente la situazione».

Storia Instagram | Beppe Sala, sindaco di Milano

Cade un albero e uccide una donna nel Milanese

A Robecchetto con Induno, nel Milanese, una donna è morta dopo essere stata colpita dalla caduta di un grosso albero, abbattuto dal forte vento. La vittima, residente a San Vittore Olona, stava rientrando da una camminata insieme a due amici, un uomo e un’altra donna, rimasti entrambi feriti e soccorsi in codice giallo. Per la donna non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori. A darne notizia sono stati i vigili del fuoco, impegnati in queste ore in numerosi interventi legati all’ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia.

Danni a Villa Crespi di Cannavacciuolo nel Novarese

Un violento nubifragio sta attraversando anche la provincia di Novara da nord a sud, in Piemonte, con forti temporali e raffiche di vento che stanno causando disagi e danni. La zona più colpita finora è la sponda orientale del Lago d’Orta, in particolare Orta San Giulio. Qui, il vento ha abbattuto uno degli alberi secolari del parco di Villa Crespi, lo storico ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, scrive il Corriere della Sera. L’albero è caduto sulla statale 229, fortunatamente senza coinvolgere veicoli, poiché in quel momento la strada era sgombra. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere l’enorme tronco e ripristinare la circolazione, rimasta interrotta per circa un’ora.

In Veneto l’allerta maltempo passa da gialla ad arancione

I disagi non si sono verificati solo in Lombardia e Piemonte. In Veneto cresce l’allerta per il maltempo, e sale da gialla ad arancione. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha dichiarato il livello di preallarme (criticità arancione) per temporali su tutto il territorio regionale con l’eccezione dell’Alto Piave fino alle 9 di domani, lunedì 7 luglio. Si prevedono temporali anche molto forti, vento e grandinate. La situazione migliorerà nel pomeriggio di domani ma con nuove piogge intense e grandinate in serata.

Acquazzone smorza il caldo a Firenze, ma cadono gli alberi

Nel frattempo, un acquazzone su Firenze ha smorzato a metà giornata la cappa di caldo torrido che da giorni grava sul capoluogo toscano dove la protezione civile ha indicato codice di rischio ‘rosso’ per dieci giorni consecutivi. Venti di aria fresca hanno in parte rimpiazzato la canicola. Ci sono state cadute di alberi in strada. I vigili del fuoco segnalano in particolare una pianta caduta nel viale Fanti, zona stadio, su due vetture in sosta. In provincia, a Montespertoli un fulmine ha colpito un cipresso e l’ha spezzato in due.