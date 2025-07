Nubifragi e grandinate al Nord, ancora caldo record al Sud: voli dirottati a Orio al Serio. Allerta maltempo anche domenica – Foto e Video

A Pescara le spiagge prese d'assalto, mentre a Vercelli alberi e pali caduti a causa del vento hanno bloccato le strade

L’Italia si spacca tra nord e sud, il maltempo scuote il settentrione, mentre in meridione continuano le temperature record. È stata una mattinata di disagi all’aeroporto di Orio al Serio, dove un violento nubifragio ha costretto alla deviazione di numerosi aerei in arrivo. Il maltempo non ha investito solo la provincia di Bergamo, ma ha interessato anche altre zone della Lombardia, in particolare il Comasco, dove la pioggia battente e il vento forte hanno provocato allagamenti e ulteriori disagi. A Milano, nella prima parte della mattinata, si sono registrate piogge deboli ma diffuse, durate un paio d’ore, prima di lasciare spazio ad ampie schiarite.

Tredici voli dirottati all’aeroporto di Bergamo

Il violento nubifragio che si è abbattuto la mattina presto di sabato 5 luglio sulla provincia di Bergamo ha causato disagi al traffico aereo. In totale, 13 voli in arrivo sono stati deviati: 9 sono stati indirizzati all’aeroporto di Bologna, 3 a Milano Malpensa e uno a Verona. I disagi si sono estesi anche alle partenze, rallentate dal necessario riposizionamento degli aerei dirottati. Nelle ultime ore, la situazione sta gradualmente tornando alla normalità con il miglioramento delle condizioni meteo.

A Verona il crollo delle temperature, -16 gradi rispetto a ieri dopo un forte temporale

Un forte temporale ha interessato nella tarda mattinata di sabato 5 luglio la città di Verona. Non ha provocato gravi ripercussioni. Nella frazione di Montorio Veronese, nella parte nord-orientale del comune, è stato rilevato un crollo della temperatura massima, che oggi segna 20 gradi, mentre ieri alla stessa ora ne segnava 36. La centrale operativa della Polizia locale-Protezione civile di Verona non segnala situazioni critiche in città, tranne alcuni semafori spenti, che sono già in fase di ripristino.

Il nubifragio nel comasco

Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla provincia di Como, causando allagamenti e disagi. A Como città è stata chiusa una corsia del lungolago, mentre piazza Cavour, via Scalambrini e il parcheggio del supermercato Aldi risultano allagati, con alcune auto finite sott’acqua. Lunghe code in via Pasquale Paoli, dove un’auto è finita in un tombino durante il temporale. A Cantù, paese a sud di Como, è invece crollato il muro di una villetta, mentre in strada si segnalano rami e detriti. Problemi legati al maltempo si sono riscontrati anche a Clusone, nel bergamasco. Il paese di montagna è stato colpito da una violenta grandinata che ha imbiancato le strade.

Il maltempo a Milano, domenica previsti peggioramenti

Anche Milano è stata interessata da precipitazioni, seppur più deboli e concentrate nella prima parte della mattinata. La pioggia leggera ha interessato ampie zone della città per un paio d’ore, contribuendo al calo delle temperature: dai 36 gradi di ieri si è scesi ai 29 previsti per oggi. Nel corso del pomeriggio sono attese ampie schiarite, con il ritorno del sole. Secondo l’Arpa Lombardia, l’ondata di calore dovrebbe essere entrata nella sua fase finale. Il tempo si manterrà variabile, con la possibilità di nuovi temporali anche intensi tra la serata di oggi, sabato 5 luglio, e la giornata di domani, domenica 6 luglio. Sono previsti rovesci particolarmente forti domani sera su Brescia, Como e Mantova, dove le temperature massime si stabilizzeranno intorno ai 30 gradi. Domenica le condizioni meteorologiche potrebbero diventare ancora più instabili, con acquazzoni diffusi a causa di correnti settentrionali. Da lunedì, secondo le previsioni, le massime in pianura oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi, segnando una tregua più duratura dal caldo estremo. In generale, la protezione civile non ha emesso allerte specifiche per Milano per le prossime 24 ore, ma il modo migliore per restare aggiornati in tempo reale è consultare il sito della Protezione civile della regione Lombardia.

L’esondazione del Seveso in Brianza, livelli a rischio anche a Milano

Le forti piogge di questa mattina hanno provocato l’esondazione del Seveso a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, causando allagamenti in via Petrarca. L’acqua ha invaso giardini, garage e abitazioni, costringendo due famiglie a lasciare le loro case. «Ci è finita nuovamente l’acqua in casa. Non ne possiamo più», ha raccontato a Prima Monza Mara Cogo, evacuata insieme al marito Ivan Visentin. La coppia aveva già subito danni lo scorso anno, sempre a luglio, per lo stesso motivo. «All’origine – hanno spiegato – ci sono ancora i rami e i tronchi che si accumulano sotto le arcate del ponticello realizzato per la vasca di laminazione di viale Brianza». Intanto, il Seveso ha raggiunto il livello di attenzione anche nel Milanese. Nel capoluogo meneghino è stata attivata le vasche di contenimento per evitare che i quartieri vengano colpiti dall’eventuale esondazione. Lo ha dichiarato l’assessore alla Cura del territorio e Protezione civile Marco Granelli, che in un post su Facebook ha aggiunto: «Milano per ora si è salvata grazie ai suoi lavori, attendiamo che Regione Lombardia faccia la sua parte, oltre alle dichiarazioni».

A Vercelli caduti alberi a pali

Il maltempo non si è limitato alla Lombardia. Un’intensa ondata di maltempo ha colpito nella notte la zona del Vercellese, in Piemonte, provocando danni soprattutto nell’area di Villarboit, alle porte della città. Un violento temporale ha causato la caduta di alberi e pali, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le squadre di soccorso hanno provveduto alla rimozione delle piante crollate e alla messa in sicurezza di un palo delle telecomunicazioni e di un albero che ostruivano la carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti. Numerosi anche gli interventi nella zona della Valsesia, dove le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi lungo le strade.

Al sud prosegue l’estate, caldo record in Abruzzo

Nel meridioni le temperature restano alte e il tempo stabile. Caldo intenso in Abruzzo, con Pescara tra le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute per il terzo giorno consecutivo. Il livello 3 di allerta segnala un’ondata di calore prolungata, con possibili effetti negativi anche sulla salute di persone sane e attive, non solo sui soggetti fragili. Complice il weekend, le spiagge sono state prese d’assalto, mentre nelle prossime ore è atteso un peggioramento delle condizioni meteo. Dal pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità nelle aree montuose, con rovesci e temporali in possibile estensione verso il Pescarese, il Chietino e il Teramano, anche lungo la costa, ma in attenuazione dalla sera. Da lunedì ci si aspetta un graduale peggioramento.