Allerta grandinate e fulmini su nove regioni, l’avviso su nove regioni della Protezione civile: calano le temperature, ma arrivano i temporali

Secondo l'ultimo bollettino di criticità della Protezione civile, possibili già da domenica 6 luglio forti nubifragi molto locali e intensi. Arrivano le temperature più basse, ma aumentano i pericoli per possibili criticità idrogeologiche

Il caldo intenso degli ultimi giorni in Italia sta per lasciare il posto a un cambiamento significativo delle temperature. Un fronte freddo è in arrivo, portando con sé però anche il rischio di fenomeni temporaleschi violenti. Quelli recenti sono indubbiamente valori eccezionali, spiega il meteorologo Federico Brescia de ilmeteo.it. Ma a preoccupare non è tanto il picco di per sé «quanto la durata di queste ondate di caldo estremo». Brescia spiega come negli anni Ottanta, queste ondate di calore «potevano durare 2-3 giorni e non si ripetevano più di due volte nell’arco dell’estate. Adesso sono lunghe e ripetute anche a breve distanza».

Le allerte meteo su nove regioni di domenica 6 luglio

Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Già dal pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, con carattere temporalesco prevalente, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, province autonome di Bolzano e Trento, Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Questi fenomeni saranno accompagnati da «rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento», con la possibilità di determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. Per la giornata di domani, domenica 6 luglio, è stata valutata un’allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e un’allerta gialla in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e su buona parte di Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna.