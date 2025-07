Maltempo, allerta in sette regioni, arancione in Toscana. Frana sull’Alemagna, ancora chiusa la strada per Cortina

Attese piogge e temporali in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia e Veneto

Questa è una domenica di maltempo, con piogge anche intense e temporali previsti oggi su diverse regioni del Centro-Nord, dapprima su Liguria e Toscana, in estensione a Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia e Veneto. Diramata un’allerta arancione in Toscana da parte della Protezione civile su settori della Toscana e gialla per per le altre regioni. In Toscana, in particolare, l’allerta arancione riguarda soprattutto le aree della costa, dalla Versilia alla provincia di Livorno fino al Grossetano. Sarà interessata anche Val di Cornia e i comuni della Bassa Maremma.

Frana dell’Alemagna, chiusa ancora la strada per Cortina

A causa del maltempo che si è abbattuto su tutta l’area, una nuova colata detritica ha bloccato la strada statale 51 dell’Alemagna, nella tarda serata di ieri. Il traffico verso Cortina è stato interrotto. Il cedimento ha interessato il tratto di strada tra San Vito di Cadore in località Dogana vecchia, nello stesso punto della precedente colata detritica che si è verificata lo scorso primo luglio.