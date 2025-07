Flygovoyager è stato oscurato. «Centinaia di clienti sono stati truffati tramite il sito»

I casi in Liguria. La polizia postale: «Una volta effettuato il pagamento, non hanno ricevuto i biglietti né il rimborso»

Uno dei due siti della piattaforma Flygo (flygovoyager.com) è stato oscurato, l’altro (fly-go.it) è ancora accessibile. Ma forse ancora per poche ore. Il caso, racconta dal Secolo XIX, è relativo a una sospensione preventiva, decisa dalla Polizia postale italiana, in merito alle centinaia di segnalazioni e denunce da parte di clienti che, nonostante la prenotazione del volo e il versamento delle somme richieste non hanno ricevuto i biglietti che credevano di avere acquistato. «Inefficienza, ritardi e disservizi. Ma in alcuni casi si tratta di vere e proprie truffe», ha denunciato Federconsumatori attraverso il suo sportello Sos Turista. Sarebbero cinquecento le segnalazioni, decine di queste presentate a Genova. Saranno tutte convogliate in un fascicolo seguito dalla Procura di Torino, perché la sezione locale della polizia postale piemontese è stata la prima a chiedere e ottenere l’oscuramento del sito.

I ritardi tecnici, ma quando sono aumentate le richieste di risarcimento sono scomparsi

I responsabili del portale all’inizio avevano parlato di ritardi tecnici nei processi di acquisto dei titoli di viaggio (infatti al momento dell’adesione veniva garantita un’attesa dai 20 minuti ai 14 giorni), ma quando le segnalazioni sono aumentare così come le richieste di rimborso si sono resi irreperibili, spiega il quotidiano ligure. Oltre al danno la beffa per centinaia di consumatori che avevano prenotato, magari con largo anticipo, la vacanza e si vedono saltare le ferie tra servizi connessi e non più rinviabili o cancellabili. Finora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non si è ancora espressa sulla vicenda. Ma potrebbe attivarsi a breve. Anche perché ora la piattaforma rischia, dopo la sospensione temporanea del sito, una revoca della licenza.