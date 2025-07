Il piccolo Allen Bernard Ganao è stato ritrovato. Sta bene, individuato in un casolare – Il video

Il piccolo di 5 anni era scomparso da un camping a Latte. Dopo giorni di ricerche e apprensione la buona notizia

Applausi, gioia, lacrime di felicità: è stato ritrovato Allen Bernard Ganao, il piccolo di cinque anni scomparso venerdì da un campeggio a Latte, Ventimiglia. Il bambino sta bene, è stato individuato in un casolare. La notizia è stata data in diretta dall’inviato sul posto da Rainews 24. A scoppiare in un pianto liberatorio anche il proprietario della villetta, l’uomo che per ultimo lo aveva incrociato aiutandolo, sentito dai carabinieri a lungo in queste 48 ore. Allen è stato ritrovato attorno alle 8, nella zona collinare alle spalle di Latte, a circa 3 chilometri dal supermercato Conad, a Ventimiglia, dove era stato individuato dalle telecamere per l’ultima volta.

Il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte a Ventimiglia, in braccio a una delle persone che ha collaborato alle ricerche, 13 luglio 2025. ANSA

Allen è stato trovato: applausi e gioia a Ventimiglia

La folla che si è radunata attorno al punto del ritrovamento del piccolo ha applaudito. Il bambino è stato controllato dei medici, giunti sul posto. Allen sta bene, ha solo un leggero principio di disidratazione. Per via delle sue difficoltà di linguaggio non è riuscito a farsi individuare subito, da parte dei volontari, almeno 150, impegnati in questi due giorni nelle ricerche.

Chi ha trovato il bambino scomparso a Ventimiglia

Si chiamano Dario Mattiauda e Dario Campione gli uomini che questa mattina hanno ritrovato Allen vivo. Sono membri della Protezione civile antincendio boschivo Riviera dei Fiori – Pompeiana. «Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo Alain Bernard Ganao. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, ha operato in modo esemplare. L’impegno instancabile delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, delle strutture di soccorso e del volontariato rappresentano un esempio concreto di come lo Stato, nei momenti più critici, sia capace di mobilitarsi in modo coeso ed efficace. Non sempre, in situazioni così delicate, nonostante l’impegno massimo, si riesce a ottenere un esito positivo. Oggi viviamo una giornata che restituisce fiducia nelle istituzioni e speranza a tutta la comunità», ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

La commozione del padre del bambino: «Vi ringrazio»

«Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie». Queste le parole di Bernardo Ganao, il padre di Allen. L’uomo, visibilmente commosso, ha abbracciato il piccolo che si trovava ancora sul furgone dei soccorritori poi è partito con lui a bordo di un’ambulanza scortata dai carabinieri verso l’ospedale dove Allen sarà sottoposto ad accertamenti.

Meloni: «Bellissima notizia, grazie ai soccorritori»

«Il ritrovamento del piccolo Allen, scomparso dallo scorso venerdi’, e’ una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia». Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.