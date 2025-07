Ventimiglia, ecco le ultimi immagini del piccolo Alain: la svolta dietro al muretto e la scomparsa – Il video

Si cerca da 24 ore il bimbo di 5 anni allontanatosi da un camping di Latte, al confine con la Francia. Ispezioni anche nelle piscine della zona

Un bimbo – pantaloncini scuri e canotta bianca – cammina accanto a un muretto di pietre, che separa una zona pedonale da una strada. Saltellando, quasi spensierato, si avvia lungo la strada e scompare alla vista dietro a un gruppo di oleandri. Sono questi gli ultimi secondi in cui si ha notizia di Alan Bernard Ganao, prima che il piccolo di 5 anni nato a Torino svanisse nel nulla nella zona di Latte, a Ventimiglia. Quelle immagini, riprese da una telecamera di sicurezza della zona, sono stati sequestrate dalle forze dell’ordine. Poco prima, secondo quanto sin qui ricostruito, il piccolo originario delle Filippine era sfuggito al padre, che stava montando la tenda per tutta la famiglia al campeggio Por La Mar preparandosi a qualche giorno di villeggiatura.

La casa del testimone e le ricerche nelle piscine della zona

Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, a individuare il testimone oggi portato in caserma per essere sentito una seconda volta sarebbero stati i cani molecolari. Le stesse telecamere della casa dell’uomo, che oggi è stata perquisita, potrebbero aver inquadrato il bimbo all’interno del giardino dell’abitazione, come il testimone ha effettivamente raccontato agli inquirenti. Intanto le ricerche continuano, con i carabinieri della Scientifica e una squadra di sommozzatori che starebbero in particolare verificando le acque di una piscina.