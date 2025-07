Ferrara, morta sospetta in ospedale. Infermiere in carcere

Si tratta di un infermiere residente nel ravennate. Il decesso del paziente, 83enne, risale al 2024

Un infermiere del ravennate è in carcere con l’accusa di omicidio volontario in relazione alla morte di un paziente 83enne che era ricoverato nel reparto lungodegenza dell’ospedale di Argenta (Ferrara), avvenuta il 5 settembre 2024.

Il fermo e la misura cautelare in carcere

L’infermiere è stato fermato nei giorni scorsi dai carabinieri di Ferrara, che indagano. Oggi il gip di Ravenna, pur non convalidando il fermo per non aver ravvisato pericolo di fuga, ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere, valutando la gravità del quadro indiziario e il pericolo di possibile inquinamento prove.

(in copertina immagine di repertorio Ansa)